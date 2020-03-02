Достаточно взглянуть на главные аэропорты Китая. Так, Международный столичный аэропорт Пекина обычно принимал около ста миллионов пассажиров в год, отправляя их по 150 международным направлениям. Однако к середине февраля количество полетов из китайских аэропортов упало на 87 процентов. Ни одна другая страна в мире не предприняла больше путешествий, чем китайские туристы, - 150 миллионов поездок было совершено китайцами в одном лишь 2018 году. Ни одна другая страна не потратила на туризм больше чем 265 млрд долларов - но именно столько потратили жители Поднебесной. Число китайских туристов, посетивших в 2018 году Британию, было значительно меньше, чем число американских туристов. Однако при этом китайские туристы оставили в Соединенном Королевстве почти в два раза больше денег, чем туристы из США. Сокращая поездки в Китай и из Китая, коронавирус одновременно уменьшает количество денежных средств, которые вливаются в мировую экономику. Как сообщило агентство Reuters, мировая экономика уже потеряла из-за коронавируса 5 триллионов долларов.

В 2017 году прославленный на весь мир лондонский универмаг "Хэрродс" (Harrods) признал, что китайские граждане превзошли британских покупателей по числу и стоимости покупок, потратив в течение одного лишь года более двухсот миллионов фунтов стерлингов. Это составило более 10 процентов ежегодного дохода "Хэрродс". Однако сегодня эти состоятельные путешественники предпочитают оставаться на месте. Бичестер Вилледж, хорошо известный зарубежным туристам торговый центр класса люкс, расположенный неподалеку от Оксфорда, потерял только за первые две недели февраля 85 процентов китайских посетителей. Начиная с 2004 года Китай увеличил более чем вдвое экспорт товаров в США и тем самым превзошел Канаду, бывшую самым значительным торговым партнером Америки. Однако новые торговые тарифы, которые вводит администрация Дональда Трампа, предполагают сократить китайский импорт. Теперь над всем этим нависает еще и угроза вируса. Другие компании, к примеру, Apple, передали на аутсорсинг, то есть поручили большую часть своих цепочек поставок китайским фабрикам. Технологический гигант уже предупреждает, что "международная поставка iPhone будет временно ограничена" из-за сбоя, вызванного коронавирусом.

Мировая экономика уже потеряла из-за коронавируса 5 триллионов долларов

Расквартированные в Лондоне аналитики Capital Economics предсказали, что 280 миллиардов долларов исчезнут из мировой экономики только за первую четверть 2020 года. Подбадривают народ лишь отдельные оптимисты. Они напоминают об эпидемии SARS, случившейся в Китае в 2003-м, и при этом подчеркивают ее более скромные финансовые последствия. Однако времена изменились, и сегодня экономика Китая намного больше связана с миром, чем это было в 2003 году.