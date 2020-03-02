Новости

В суд направлено уголовное дело о хищении 1 млрд рублей в Подмосковье 20:31
КХЛ утвердила изменение потолка зарплат 20:25
ФАС не нашла нарушений в повышении тарифов на мобильную связь 20:00
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке 19:47
Волгоградскими лесничими заготовлена 61 тонна снега 19:43
Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов 19:39
Кабмин подготовит проект основ госполитики по развитию местного самоуправления 19:30
Европейцы выбрали автомобиль года 19:18
В ВОЗ рассказали, где растет количество зараженных коронавирусом 19:15
В Волгограде офицер МВД заподозрен в мошенничестве на 3 млн рублей 19:14
МИД: РФ приветствует подписание соглашения между США и талибами 19:11
Коронавирус не помешает президенту Болгарии почтить память русских воинов 19:10
Новый орган в "Зарядье" стал рекордсменом России и Европы 19:09
Путин предложил запретить зарубежные счета муниципальным служащим 19:01
Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб 18:54
Художник-концептуалист Улай скончался в Словении 18:51
Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД 18:50
Водохранилища Крыма пополнились за месяц на 15 миллионов кубометров 18:43
Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС 18:39
В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате 18:35
Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге 18:34
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества 18:26
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки 18:18
Антропологи обнаружили языковую "связь" цивилизации майя и России 18:08
В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 20:30
Рубрика: В мире

Мировая экономика потеряет миллиарды

Текст: Ольга Дмитриева
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Британские исследователи Крис Ньюуэлл и Питер Хоскин попытались просчитать волновой эффект коронавируса на мировую экономику. Международные конференции отменяются, офисы и промышленные предприятия закрываются, поездки и путешествия откладываются. Вирус сделал уже немало для того, чтобы ухудшить экономические перспективы как для отдельных граждан, так и для бизнеса, для регионов и для мира в целом. Эти финансовые эффекты будут ощущаться на протяжении 2020 года, а возможно, и дольше.

Достаточно взглянуть на главные аэропорты Китая. Так, Международный столичный аэропорт Пекина обычно принимал около ста миллионов пассажиров в год, отправляя их по 150 международным направлениям. Однако к середине февраля количество полетов из китайских аэропортов упало на 87 процентов. Ни одна другая страна в мире не предприняла больше путешествий, чем китайские туристы, - 150 миллионов поездок было совершено китайцами в одном лишь 2018 году. Ни одна другая страна не потратила на туризм больше чем 265 млрд долларов - но именно столько потратили жители Поднебесной. Число китайских туристов, посетивших в 2018 году Британию, было значительно меньше, чем число американских туристов. Однако при этом китайские туристы оставили в Соединенном Королевстве почти в два раза больше денег, чем туристы из США. Сокращая поездки в Китай и из Китая, коронавирус одновременно уменьшает количество денежных средств, которые вливаются в мировую экономику. Как сообщило агентство Reuters, мировая экономика уже потеряла из-за коронавируса 5 триллионов долларов.

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
Европейской экономике угрожают срывы поставок из-за коронавируса

В 2017 году прославленный на весь мир лондонский универмаг "Хэрродс" (Harrods) признал, что китайские граждане превзошли британских покупателей по числу и стоимости покупок, потратив в течение одного лишь года более двухсот миллионов фунтов стерлингов. Это составило более 10 процентов ежегодного дохода "Хэрродс". Однако сегодня эти состоятельные путешественники предпочитают оставаться на месте. Бичестер Вилледж, хорошо известный зарубежным туристам торговый центр класса люкс, расположенный неподалеку от Оксфорда, потерял только за первые две недели февраля 85 процентов китайских посетителей. Начиная с 2004 года Китай увеличил более чем вдвое экспорт товаров в США и тем самым превзошел Канаду, бывшую самым значительным торговым партнером Америки. Однако новые торговые тарифы, которые вводит администрация Дональда Трампа, предполагают сократить китайский импорт. Теперь над всем этим нависает еще и угроза вируса. Другие компании, к примеру, Apple, передали на аутсорсинг, то есть поручили большую часть своих цепочек поставок китайским фабрикам. Технологический гигант уже предупреждает, что "международная поставка iPhone будет временно ограничена" из-за сбоя, вызванного коронавирусом.

Мировая экономика уже потеряла из-за коронавируса 5 триллионов долларов

Расквартированные в Лондоне аналитики Capital Economics предсказали, что 280 миллиардов долларов исчезнут из мировой экономики только за первую четверть 2020 года. Подбадривают народ лишь отдельные оптимисты. Они напоминают об эпидемии SARS, случившейся в Китае в 2003-м, и при этом подчеркивают ее более скромные финансовые последствия. Однако времена изменились, и сегодня экономика Китая намного больше связана с миром, чем это было в 2003 году.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в Конституции
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта
Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях