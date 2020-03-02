Четверо пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии

Состояние четверых пострадавших в столкновении микроавтобуса Mercedes с фурой оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС глава департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев.

- Четыре человека в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы. Вся необходимая помощь им оказывается. Часть пострадавших переведена в центральную городскую больницу Коврова, - рассказал чиновник.

Напомним, авария, в которой один человек погиб, еще 14 получили травмы, произошла в ночь на 2 марта на 335 километре федеральной трассы М-7 у Гороховца. Ехавший из Москвы в Нижний Новгород автобус со строителями врезался в остановившуюся на светофоре фуру. В Mercedes находились 16 человек, включая водителя.

По предварительным данным полиции, виновником аварии стал водитель микроавтобуса. Он въехал в фуру, которая стояла на светофоре. Информации о том, был ли он пьян в момент ДТП, пока нет. Свою роль могли сыграть и плохие погодные условия на трассе. В ночь на вторник температура во Владимирской области была около ноля, наблюдались туман и гололедица.