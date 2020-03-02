Бабушка возьмет под временную опеку омского мальчика, стоявшего на гречке

В Омске восьмилетнего ребенка, родителей которого отправили в колонию за издевательства над ним, не отправят в детский дом. Мальчика возьмет к себе бабушка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с губернатором Омской области Александром Бурковым.

- Особое внимание на встрече было уделено вопросу дальнейшего жизнеустройства мальчика из Омской области, которого в качестве наказания заставляли стоять коленями на гречке, - сообщает правительство Омской области. - В настоящее время на бабушку ребенка оформляется временная опека.

Известно, что мама мальчика Алина Юмашева была сиротой. Его биологический отец не вписан в свидетельство о рождении. У какой родственницы будет воспитываться мальчик, пока неизвестно. Уполномоченный Омской области по правам ребенка Елизавета Степкина оказалась не в курсе ситуации и посоветовала обратиться в департамент образования Омска. В департаменте образования Омской области отказались ответить на этот вопрос "РГ", сославшись на закон о защите персональных данных.

- По моим данным, мальчика возьмет к себе тетя Алины, которая воспитывала ее в детстве, - сообщила "РГ" президент Ассоциации по защите интересов семьи "Детство. Отцовство. Материнство." Алеся Григорьева. - У нее сложились с ним хорошие, доверительные отношения. Ее рассматривали как потенциального опекуна.

Напомним, на днях Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе. Их признали виновными в истязании мальчика и умышленном причинении вреда его здоровью.

Жуткая история об издевательствах над ребенком вызвала большой общественный резонанс. В Омск вылетели представители аппарата детского омбудсмена. В работе образовательных и социальных организаций Омской области были выявлены массовые нарушения.

- С главой региона мы наметили планы не только по устранению выявленных нарушений, но и по совершенствованию системы профилактики в детской сфере в целом в Омской области, - отметила Анна Кузнецова. - Мы обязательно будем участвовать в этой работе, оказывать необходимую консультативную поддержку и следить за реализацией на всех этапах.