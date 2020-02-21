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21.02.2020 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Текст: Наталья Граф
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе. Их признали виновными в истязании мальчика и умышленном причинении вреда его здоровью.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

- По решению суда отчима ребенка Сергея Казакова приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы, мать ребенка Алину Юмашеву к 1,6 годам реального лишения свободы, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Помимо этого подсудимые должны будут выплатить в пользу пострадавшего ребенка 400 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Алину Юмашеву, которую также признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, взяли под стражу в зале суда.

Фото: iStock
Омичка, ставившая сына коленями на гречку, хочет воспитывать его сама

Как уже сообщала "РГ", 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу. Ребенка истязали за малейшие провинности - не убрал игрушки, задержался после уроков. Чтобы контролировать процесс, программист снимал происходящее на веб-камеру. Если мальчик пытался встать - его избивали. Мать ребенка была в курсе того, как наказывают ее сына, но не защищала его. Она поддерживала супруга. В процессе следствия Юмашева призналась в том, что и сама ставила сына коленями на гречку и не кормила его - в воспитательных целях.

Не выдержав издевательств, ребенок убежал из дома к соседям, которым рассказал о происходящем. Те вызвали полицию. Измученного мальчика госпитализировали. Он находился в истощенном состоянии. В больнице выяснилось, что ребенка четыре дня не кормили. Медикам пришлось провести операцию, чтобы спасти второкласснику ноги. Гречневая крупа въелась в кожу на коленях, и ее пришлось срезать скальпелем.

Жуткая история об издевательствах над ребенком вызвала большой общественный резонанс. Как выяснилось, сразу после случившегося ребенка изъяли из семьи. Однако потом вновь вернули матери, обвиняемой в истязаниях и ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего. Этот факт возмутил россиян больше всего. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с просьбой проверить деятельность органов опеки.

Фото: iStock
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В Омске вылетели представители аппарата детского омбудсмена. По поручению Анны Кузнецовой особое внимание было уделено проверке работы региональных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки в работе образовательных и социальных организаций Омской области были выявлены массовые нарушения.

- Где тонко, там и рвется, - заявила Анна Кузнецова. - Проверка показала, что, к сожалению, наше предположение подтвердилось - случай с ребенком, над которым издевался отчим, а также многочисленные абсолютно безграмотные шаги органов опеки говорят о системных сбоях. За каждой ошибкой, непрофессионализмом конкретного исполнителя - судьба ребенка, поэтому мы будем неустанно выявлять нарушения, заявлять о проблемах в этой сфере пока не добьемся действенных решений, как в конкретном случае, так и в целом.

Тем временем, многие российские семьи заявили о том, что готовы усыновить пострадавшего мальчика и дать ему необходимые любовь и заботу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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