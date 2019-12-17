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17.12.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске поместят в интернат мальчика, которого ставили коленями на гречку

Текст: Наталья Граф (Омск)

Мать, истязавшая своего восьмилетнего сына вместе с сожителем, согласилась отдать мальчика в детское учреждение.

- Сегодня она встретилась с заместителем министра образования Омской Оксаной Груздевой и главным внештатным психологом региона, - сообщил "РГ" представитель минобразования Омской области Илья Крылич. -  По итогам беседы было решено временно поместить ребенка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пострадавший от жестокого отношения родителей мальчик будет жить в Адаптивной школе - интернате № 5, где ему окажут всю необходимую помощь. Далее по результатам психолого-педагогической экспертизы будет принято решение либо о совместном проживании матери и ребенка, либо об ограничении ее в родительских правах.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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Жуткая история о восьмилетнем мальчике, которого мать и отчим заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе вызвала большой общественный резонанс. Ребенка истязали за малейшие провинности, а сам процесс наказания снимали на веб-камеру. Не выдержав издевательств, школьник убежал из дома к соседям и попросил у них помощи. Измученного мальчика пришлось оперировать, чтобы спасти ему ноги.

Сразу после случившегося ребенка изъяли из семьи. Однако потом вновь вернули матери, обвиняемой в истязаниях и ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего. Этот факт возмутил россиян больше всего. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с просьбой проверить деятельность органов опеки.

Следственный комитет также начал проверку в отношении работников управления опеки и попечительства департамента образования Администрации города Омска.

- Следователи выяснят все обстоятельства, касающиеся вопросов изъятия ребенка из семьи и возвращения матери, обвиняемой в совершении тяжкого преступления, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Действиям сотрудников органов опеки и попечительства будет дана правовая оценка.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск РГ-Видео

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