На Кубани отравившиеся блинами дети находятся в тяжелом состоянии

В Краснодаре дети, отравившиеся блинами на празднике Масленицы, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Как ранее уже писала "РГ", в краснодарском микрорайоне "Губернский" после празднования Масленицы отравились и были госпитализированы 22 человека, в числе которых 21 ребенок и один взрослый. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как пояснили в пресс-службе администрации Краснодара, первого марта одна из крупных строительных компаний города организовала праздничные гулянья на улице. Во время праздника пришедших людей угощали блинами и другими традиционными блюдами. После этого 22 человека плохо себя почувствовали и обратились за медицинской помощью. У всех у них подозревают заболевание острой кишечной инфекцией.

Известно также, что сейчас прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отравления детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. А ранее краевое управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по этому происшествию.

Чтобы установить причины заболевания школьников, Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Его результаты находятся на контроле прокуратуры края.