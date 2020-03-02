Renault представила концепт-трансформер Morphoz

Renault представила новый концепт-кар универсального электромобиля, который подойдёт как для эксплуатации в городе, так и для длительных путешествий, сможет обеспечить дом электричеством и избавит от необходимости покупать второе и тем более третье транспортное средство на семью.

Концепт назвали Renault Morphoz. В основе лежит платформа Альянса CMF-EV, которая создана для проектирования "электричек". У Morphoz две версии: City и Travel, и отличаются они не только ёмкостью батарей и производительностью силовой установки, но и размерами.

Morphoz City компактнее: габаритная длина - 4.4 метра, длина колёсной базы - 2.73 метра. Ёмкость тяговой батареи составляет 40 кВт*ч обеспечивает пробег порядка 400 км.

Фото: Пресс-служба Renault.

Длина Morphoz Travel - 4.8 метра при колёсной базе 2 .93 метра. Это позволяет установить ещё несколько ячеек, доведя ёмкость батареи до 90 кВт*ч, которой хватит примерно на 700 км путешествий. Когда автомобиль вновь становится транспортным средством для передвижения по городу, дополнительные ячейки могут быть извлечены и оставлены в пункте для зарядки, из которого будут изъяты другими, которым требуется адаптация машины к дальним расстояниям. Также эти блоки могут быть приспособлены для обеспечения электричеством дома или гаража.

В компании отметили, что концепт-кар воплощает концепцию "Я/мы", основным постулатом которой является совместное использование автомобиля, что стало возможным благодаря возможности сохранения настроек и использованию персональных цифровых ключей - ими выступают смартфоны.

В отделке интерьера использованы экоматериалы, созданные из переработанного сырья. Нельзя сказать, что салон концепт-кара выглядит футуристичным и внушает сомнения в реализации в серийном производстве. Необычно смотрится рулевое колесо с большим дисплеем в центре - на него выводится вся основная информация. Его можно отключить, тогда показания отобразятся на L-образной панели.

Фото: Пресс-служба Renault.

Renault Morphoz оснащён комплексом автопилота третьего уровня, который позволяет убирать руки с "баранки", но требует постоянного контроля со стороны человека.

Поэтому возможности трансформации салона ограничены: повернуться лицом к задним седокам передний пассажир может, а вот водитель - нет. Центральный тоннель в этом случае может использоваться в качестве столика.

Renault Morphoz является предвестником нового поколения электрокаров марки, которые появятся в 2021 году.

Публичный дебют новинки должен был состояться в рамках автосалона в Женеве, но мотор-шоу было отменено властями Швейцарии из-за опасения распространения коронавируса.