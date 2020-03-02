Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб

Подразделения российской военной полиции введены в город Серакаб, расположенный на северо-западе Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, дислоцированный на российской авиабазе Хмеймим.

Военные поясняют, что решение принято исходя из необходимости "обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5". Военные полицейские официально начали патрулирование в городе Серакаб, начиная с 17.00 понедельника.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в настоящее время идут жесткие боестолкновения сирийских военных с террористами, которых поддерживают турецкие военные. Ситуацию и варианты разрешения конфликта на предстоящей 5 марта в Москве встрече обсудят президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.