У Hyundai Sonata появилась версия с удлиненной колесной базой

Седан Hyundai Sonata получил новую версию, которая длиннее обычной на 55 мм. Дело в том, что модели на 50 мм (до 2 890 мм) растянули колёсную базу для увеличения свободного места для задних пассажиров. И, как вы уже могли догадаться, лонг-версия подготовлена для китайского потребителя.

Если появление такого варианта Hyundai Sonata для Поднебесной было предсказуемо (хотя до этого корейцы не были замечены в любви к растянутым модификациям), то отказ от хромированного декора, как у базовых версий седана, настораживает. Выбор был сделан в пользу дизайна, как у Sonata Turbo для Штатов.

Фото: www.autohome.com.cn

Новинку, кроме удлинённой базы, отличает пересмотренный салон. Изменений коснулись оформления приборной панели и экрана мультимедиа, которые застеклили заподлицо. Управление климат-системой осуществляется через сенсорный дисплей. Стоит отметить, что была также изменена компоновка центрального тоннеля, на котором появилась сдвижная шторка, скрывающая ниши под мелочь и подстаканники.

Моторная гамма лонг-версии Hyundai Sonata представлена 170-сильной турбированной "четвёркой" объёмом 1.5 литра и 2-литровым наддувным двигателем мощностью 240 л.с. Первый агрегатируется с 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями, второму в пару определён 8-диапазонный "автомат".

Продажи новинки в Китае могут начаться уже в мае. Цена пока не объявлена.

В России Hyundai Sonata доступен с бензиновыми "атмосферниками" MPI мощностью 150 и 180 л.с., которым положен 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Купить седан можно начиная от 1 499 000 рублей.