УльЗИС: уникальный советский грузовик с дизельным двигателем GMC

Ульяновский автомобильный завод вновь вспомнил свою историю. На этот раз российская компания в соцсетях рассказала об уникальной дизельном грузовике.

В 1943 году Народный комиссариат постановил: необходимо разработать и произвести четырехтонный грузовик с дизельным силовым агрегатом для послевоенного производства. Уж очень нужна была такая машина народному хозяйству. Для постройки автомобиля были объединены усилия УльЗИС (именно так в то время назывался УАЗ) и НАТИ.

В этом грузовике воплотили немало интересных решений. К примеру, кабину (от американского Studebaker) выдвинули вперед и увеличили площадь погрузочной платформы. Коробка передач, рама, мосты, рессоры, опирались уже на подушки, а не на рессорные пальцы, присутствовало 12-вольтовое электрооборудование. Более того, кресло водителя можно было отрегулировать. Но самое интересное - двигатель.

За основу взяли дизельный мотор GMC рабочим объемом 3490 см³ и со степенью сжатия 16 единиц. Причем сделали его не четырех-, а трехцилиндровым. Такая конструкция была применена для большей экономичности агрегата.

Первый опытный образец грузовика сошел с конвейера в 1944 году, а второй - в 1945-м. Оба автомобиля даже прошли испытания: проехали по маршруту Ульяновск-Москва и обратно. К сожалению, политбюро ЦК решило отказаться от данного проекта в пользу более дешевых и простых грузовиков.

Отметим, ранее сообщалось, что компания по производству премиальных электрокаров из Чехии займется выпуском двух модификаций на базе УАЗ "Хантер" - MWM Spartan с правосторонним расположением руля и электрической силовой установкой. Будущий электрокар полностью сохранит узнаваемую внешность, а конструктивные изменения коснутся лишь технической составляющей.

По итогам января 2020 года продажи УАЗа в России остались на прежнем уровне и составили 1942 автомобиля. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник "Патриот".