В Бразилии выявлен второй случай заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения страны информирует, что молодой человек обратился за медицинской помощью прямо в аэропорту. Он прибыл из Милана, где отдыхал вместе с женой, признаков заболевания у которой выявлено не было. В настоящее время оба находятся на карантине в своей квартире в Сан-Паулу.

Ранее сообщалось о первом заболевшем - 61-летнем бразильце, вернувшемся из Турина 21 февраля. Он также был помещен на карантин в своей квартире. До момента появления у него симптомов COVID-19 он успел встретиться с 30 родственниками, которые в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Выявление вспышки коронавируса в Бразилии совпало с празднованием карнавала, который с учетом пред- и посткарнавальных гуляний растянулся на три недели. В этот период миллионы бразильцев и примкнувшие к ним иностранные туристы отдыхают на многотысячных карнавальных блоках.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране зафиксированы 252 случая подозрения на COVID-19. Около половины из них - в Сан-Паулу.

В стране развернута информационная кампания по профилактике заболевания. На радио и телевидении врачи рекомендуют чаще тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептические гели. А одно из самых распространенных объявлений у входа в аптеку - "У нас есть спиртосодержащие гели".