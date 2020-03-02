Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.03.2020 14:03
Рубрика: Видео

Видео: проскочил мимо ограждающих конусов и въехал в свежий бетон

Текст: Вадим Давыденко

Помните, как совсем недавно весь интернет потешался над польской автомобилисткой, заехавшей на Toyota в незастывший бетон? Как же ей тогда досталось от сетевых острословов-мужчин, какие только язвительные советы ей не давали...

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: американец угнал катафалк с телом и устроил гонки по городу

Но вот теперь с ответными колкостями могут выступить и женщины-водители, тем более, что повод у них не менее значимый. В американском Озарке (штат Миссури) растяпа-водитель проигнорировал все предупреждающие знаки, проехал мимо ограждающих конусов и вляпался в жидкий бетон на парковке у торгового центра.

Его не насторожило даже то, что остальные машины осторожно объезжали тот участок дороги, куда смело ехал он. И даже силуэты десятка дорожных рабочих не навели ни на какую тревожную мысль.

По словам очевидцев, этот потомок миссурийских реднеков не менее часа просидел потом в салоне, дожидаясь приезда эвакуатора и в это время, хочется думать, погуглил информацию об ограждающих конусах.

Видео: водитель-новичок мучается, выезжая с полупустой парковки
Как стать владельцем заброшенного гаража
#видео #авто