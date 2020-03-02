Видео: проскочил мимо ограждающих конусов и въехал в свежий бетон

Помните, как совсем недавно весь интернет потешался над польской автомобилисткой, заехавшей на Toyota в незастывший бетон? Как же ей тогда досталось от сетевых острословов-мужчин, какие только язвительные советы ей не давали...

Но вот теперь с ответными колкостями могут выступить и женщины-водители, тем более, что повод у них не менее значимый. В американском Озарке (штат Миссури) растяпа-водитель проигнорировал все предупреждающие знаки, проехал мимо ограждающих конусов и вляпался в жидкий бетон на парковке у торгового центра.

Его не насторожило даже то, что остальные машины осторожно объезжали тот участок дороги, куда смело ехал он. И даже силуэты десятка дорожных рабочих не навели ни на какую тревожную мысль.

По словам очевидцев, этот потомок миссурийских реднеков не менее часа просидел потом в салоне, дожидаясь приезда эвакуатора и в это время, хочется думать, погуглил информацию об ограждающих конусах.