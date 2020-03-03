BMW представила концептуальный седан i4

Компания BMW провела онлайн-презентацию концептуальной версии электрического седана i4, воспользовавшись для этого площадкой в Мюнхене - в этом городе в 2021 году встанет на конвейер уже серийная версия электрокара.

Предполагалось, что эта и другие модели представят на автосалоне в Женеве, который, как сообщала "РГ", был отменен после указа правительства Швейцарии, запрещающего массовые мероприятия до конца марта с целью предотвращения распространения короновируса.

По словам представителей немецкой марки, дизайн i4 максимально близок к серийной модели. По сути мы имеем дело с предсерийной версией i4. Электрокар задействует ключевые стилевые решения концептуального купе Concept 4 - у i4 крупные вертикально ориентированные "ноздри" решетки радиатора, передний бампер сохранил развитые аэродинамические элементы, но воздухозаборники уменьшились в размерах.

Фото: Пресс-служба BMW.

Сохранились и внешние стойки со встроенными камерами, но в серийной версии их с большой степенью вероятности заменят классические зеркала. i4 базируется на новой универсальной платформе, позволяющей установку как электрических и гибридных установок, так и двигателей внутреннего сгорания. 530-сильный электромотор обеспечивает разгон до "сотни" всего за 4 секунды.

Емкость тяговой батареи составляет 80 квт/ч, на восполнение ее заряда на 80% от терминала быстрой зарядки уйдет лишь 35 минут при "максималке" 200 км/ч. Запас же хода заявлен на уровне 600 км. В салоне выделяется изогнутый широкоформатный дисплей, объединяющий в себе виртуальную "приборку" и экран мультимедиа.