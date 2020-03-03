Где в автомобиле безопаснее всего закрепить навигатор

Навигатором в гаджетах пользуются многие автовладельцы. Каждый выбирает максимально удобное место для его крепления: лобовое стекло, переднюю консоль, рулевое колесо. Однако эксперты утверждают, что к выбору места для навигатора нужно относиться очень серьезно, чтобы не причинить вред своему здоровью.

Как поясняет aif.ru, если водитель крепит навигатор к лобовому стеклу при помощи специального держателя на присоске, это чревато уменьшением обзорности. При маневрировании водитель может не увидеть какую-то помеху и попасть в ДТП.

Многие выбирают наиболее оптимальный, по их мнению, способ - крепят гаджет за спицы на рулевое колесо. Приспособлений, с помощью которых можно это сделать, в автомагазинах все больше. Но именно такое размещение навигатора считается самым опасным, ведь в рулевом колесе спрятана подушка безопасности.

Во время ДТП она раскрывается за миллисекунды, за счет расширения пороховых газов при подрыве пиропатрона. Если закрепить над подушкой какой-то предмет, он в буквальном смысле выстрелит в водителя с огромной скоростью. А это может привести к очень серьезным травмам.

То же самое будет, если закрепить навигатор на торпеде со стороны переднего пассажира. Там тоже находится подушка безопасности.

Эксперты сходятся во мнении, что наиболее безопасное место для установки гаджета - центральная консоль, либо стекло за торпедой. При этом лучше выбирать устройство меньшего размера: в момент аварии оно, скорее всего, оторвется с крепления и может срикошетить в тех, кто находится в автомобиле.

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