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03.03.2020 17:05
Рубрика: Легковые авто

Где в автомобиле безопаснее всего закрепить навигатор

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Навигатором в гаджетах пользуются многие автовладельцы. Каждый выбирает максимально удобное место для его крепления: лобовое стекло, переднюю консоль, рулевое колесо. Однако эксперты утверждают, что к выбору места для навигатора нужно относиться очень серьезно, чтобы не причинить вред своему здоровью.

Как поясняет aif.ru, если водитель крепит навигатор к лобовому стеклу при помощи специального держателя на присоске, это чревато уменьшением обзорности. При маневрировании водитель может не увидеть какую-то помеху и попасть в ДТП.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
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Многие выбирают наиболее оптимальный, по их мнению, способ - крепят гаджет за спицы на рулевое колесо. Приспособлений, с помощью которых можно это сделать, в автомагазинах все больше. Но именно такое размещение навигатора считается самым опасным, ведь в рулевом колесе спрятана подушка безопасности.

Во время ДТП она раскрывается за миллисекунды, за счет расширения пороховых газов при подрыве пиропатрона. Если закрепить над подушкой какой-то предмет, он в буквальном смысле выстрелит в водителя с огромной скоростью. А это может привести к очень серьезным травмам.

То же самое будет, если закрепить навигатор на торпеде со стороны переднего пассажира. Там тоже находится подушка безопасности.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Эксперты сходятся во мнении, что наиболее безопасное место для установки гаджета - центральная консоль, либо стекло за торпедой. При этом лучше выбирать устройство меньшего размера: в момент аварии оно, скорее всего, оторвется с крепления и может срикошетить в тех, кто находится в автомобиле.

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