Япония заявила КНДР протест из-за ракетных пусков

Японские власти заявили Северной Корее официальный протест в связи с пусками баллистических ракет. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Позиция островного государства доведена до КНДР по дипломатическим каналам через посольство в Пекине. В Токио подчеркнули, что действия Пхеньяна противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН и выразили крайнее сожаление в связи со случившимся.

Напомним, что Северная Корея 2 марта осуществила пуски двух баллистических ракет малой дальности. Снаряды пролетели расстояние около 240 километров, после чего упали в акватории Японского моря вне пределов японской исключительной экономической зоны.