Ким Чен Ын провел учения дальнобойной артиллерии

В Северной Корее в понедельник состоялись учения с применением дальнобойной артиллерии. Они прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, северокорейский лидер выразил полное удовлетворение тем, что артиллеристы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства и качественно выполнять боевые задачи, пишет РИА Новости. Ким Чен Ын также подтвердил намерение и дальше укреплять боеготовность армии.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что днем второго марта Пхеньян осуществил пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Максимальная дальность полета составила около 240 километров, высота - около 35 километров. Позже министр обороны Японии Таро Коно заявил, что КНДР запустила баллистические ракеты малого радиуса действия.