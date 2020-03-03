Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.03.2020 09:30
Рубрика: Легковые авто

Машины каршеринга "Яндекса" будут включать треки, которые нравятся водителю

Текст: Юрий Зубко
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В автомобилях "Драйва" с бортовым компьютером "Яндекса" появились все функции "Яндекс.Музыки". Теперь в каршеринге можно слушать плейлисты с персональными рекомендациями, подкасты и песни из личной фонотеки. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе "Яндекса".

На бортовом компьютере "Яндекс.Авто" с помощью "Яндекс.Музыки" появилась возможность включать любимые треки и плейлисты с персональными рекомендациями: например "Плейлист дня", "Премьеру" или подборку с подкастами. Если захочется послушать что-то конкретное, любой трек или группу поможет поставить Алиса.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Каршеринг или личный автомобиль: что выгоднее использовать

"Машины с "Яндекс.Авто" уже умеют здороваться с водителем по имени, подгружать избранные точки в "Навигаторе", автоматически выставлять привычные для пользователя настройки, а теперь будут включать треки, которые нравятся водителю. Всё это делает каршеринг почти таким же, как личный автомобиль", - рассказала Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов в "Яндексе".

Ранее "РГ" сообщала о том, что услуга краткосрочной аренды автомобиля в Москве с каждым годом становится популярнее. Сейчас на одну машину каршеринга в столице приходится в среднем около семи-восьми поездок в день.

Новый кроссовер Kia вышел на российский рынок. Цены стартуют от 1,1 млн
Беспилотники выйдут на дороги в 11 регионах России
#каршеринг