Машины каршеринга "Яндекса" будут включать треки, которые нравятся водителю

В автомобилях "Драйва" с бортовым компьютером "Яндекса" появились все функции "Яндекс.Музыки". Теперь в каршеринге можно слушать плейлисты с персональными рекомендациями, подкасты и песни из личной фонотеки. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе "Яндекса".

На бортовом компьютере "Яндекс.Авто" с помощью "Яндекс.Музыки" появилась возможность включать любимые треки и плейлисты с персональными рекомендациями: например "Плейлист дня", "Премьеру" или подборку с подкастами. Если захочется послушать что-то конкретное, любой трек или группу поможет поставить Алиса.

"Машины с "Яндекс.Авто" уже умеют здороваться с водителем по имени, подгружать избранные точки в "Навигаторе", автоматически выставлять привычные для пользователя настройки, а теперь будут включать треки, которые нравятся водителю. Всё это делает каршеринг почти таким же, как личный автомобиль", - рассказала Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов в "Яндексе".

Ранее "РГ" сообщала о том, что услуга краткосрочной аренды автомобиля в Москве с каждым годом становится популярнее. Сейчас на одну машину каршеринга в столице приходится в среднем около семи-восьми поездок в день.