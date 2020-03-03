Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

"Главное, чтобы прибыль была перечислена в бюджет до конца года, - заявил Минфин. - С точки зрения возможности профинансировать расходы - не критично, в какой именно момент в течение года это будет сделано".

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева предложила в связи с волатильностью рынка перенести на 1 декабря срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка. Предполагается, что контрольный пакет акций Сбербанка будет приобретен правительством у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, а весь доход, за исключением 700 млрд рублей, ЦБ придется перечислить в бюджет. Таким образом, правительство сможет потратить часть средств из ФНБ, формально не смягчая бюджетного правила. Согласно внесенному правительством в Госдуму законопроекту, в течение 2020, 2021 и 2022 годов (ежегодно до 1 июня) должны быть перечислены, соответственно, 500, 650 и 400 млрд рублей от сделки (оставшаяся часть - в 2023 году).

Продажа контрольного пакета должна сопровождаться офертой миноритарным акционерам. Выкуп акций у них будет происходить по цене, аналогичной цене продажи контрольного пакета правительству (рассчитываемой как средняя за шесть месяцев, предшествующих сделке). Учитывая начавшееся в конце февраля снижение стоимости акций Сбербанка, цена выкупа, если бы сделка производилась сейчас, превысила бы текущую рыночную цену. Это может привести к увеличению числа акционеров, пожелавших воспользоваться офертой.

"На наш взгляд, новость означает, что Банк России не желает сокращать объем акций Сбербанка в свободном обращении, и поэтому не хочет объявлять оферту по выгодной для инвесторов цене, - считает Илья Питерский из "ВТБ Капитала". - Таким образом, фактические сроки юридически обязательного предложения вполне могут переноситься - вплоть до 4к20. Напомним, объемы социальных расходов, которые должны финансироваться в 2020 г. относительно невелики, но заметно вырастут в 2021 г. Между тем относительная устойчивость котировок акций Сбербанка на фоне недавнего падения рынка, обусловленная предполагаемой защитой Сбербанка от потери стоимости, вероятнее всего, постепенно сойдет на нет".