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03.03.2020 13:24
Рубрика: Экономика

Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

Текст: Игорь Зубков
Минфин не против сдвига на полгода крайнего срока перечисления в бюджет средств от продажи Сбербанка, следует из ответа пресс-службы ведомства. С таким предложением ранее выступил Банк России.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

"Главное, чтобы прибыль была перечислена в бюджет до конца года, - заявил Минфин. - С точки зрения возможности профинансировать расходы - не критично, в какой именно момент в течение года это будет сделано".

Фото: Pixabay
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Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева предложила в связи с волатильностью рынка перенести на 1 декабря срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка. Предполагается, что контрольный пакет акций Сбербанка будет приобретен правительством у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, а весь доход, за исключением 700 млрд рублей, ЦБ придется перечислить в бюджет. Таким образом, правительство сможет потратить часть средств из ФНБ, формально не смягчая бюджетного правила. Согласно внесенному правительством в Госдуму законопроекту, в течение 2020, 2021 и 2022 годов (ежегодно до 1 июня) должны быть перечислены, соответственно, 500, 650 и 400 млрд рублей от сделки (оставшаяся часть - в 2023 году).

Продажа контрольного пакета должна сопровождаться офертой миноритарным акционерам. Выкуп акций у них будет происходить по цене, аналогичной цене продажи контрольного пакета правительству (рассчитываемой как средняя за шесть месяцев, предшествующих сделке). Учитывая начавшееся в конце февраля снижение стоимости акций Сбербанка, цена выкупа, если бы сделка производилась сейчас, превысила бы текущую рыночную цену. Это может привести к увеличению числа акционеров, пожелавших воспользоваться офертой.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"На наш взгляд, новость означает, что Банк России не желает сокращать объем акций Сбербанка в свободном обращении, и поэтому не хочет объявлять оферту по выгодной для инвесторов цене, - считает Илья Питерский из "ВТБ Капитала". - Таким образом, фактические сроки юридически обязательного предложения вполне могут переноситься - вплоть до 4к20. Напомним, объемы социальных расходов, которые должны финансироваться в 2020 г. относительно невелики, но заметно вырастут в 2021 г. Между тем относительная устойчивость котировок акций Сбербанка на фоне недавнего падения рынка, обусловленная предполагаемой защитой Сбербанка от потери стоимости, вероятнее всего, постепенно сойдет на нет".

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк Правительство Минфин

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