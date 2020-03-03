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03.03.2020 16:28
Рубрика: В мире

Полиция Южной Кореи разыскивает заболевшего коронавирусом казаха

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Полиция Южной Кореи разыскивает гражданина Казахстана, у которого подтвержден вирус COVID-19. Иностранец, скорее всего, находится в районе, где компактно проживают представители стран СНГ и россияне.

Соответствующее объявление было размещено вечером 2 марта в Facebook с разрешения полиции Кореи, которая ведет розыск иностранца, опасаясь, что он может стать источником неконтролируемого распространения инфекции.

Как говорится в заявлении, гражданин Казахстана Игликов Руслан, родившийся 26 февраля 1988 года, два дня назад сдал анализы на наличие вируса COVID-19. Вечером 3 марта тесты показали присутствие вируса в организме. Однако сам разыскиваемый после сдачи анализов уехал и не выходит на связь.

Фото: EPA
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О нем известно, что он проживал в городе Кунпхо, что недалеко от Сеула, но потом переехал в город Ансон, который находится в 80 км к югу от столицы. В этом городе проживают в том числе выходцы из России и стран СНГ. Полиция опасается, что иностранец может спровоцировать вспышку заболевания среди граждан других стран. Проблема осложняется тем, что разыскиваемый находится в Корее нелегально. Власти подчеркнули, что они не намерены его преследовать за незаконное нахождение в стране и будут лечить, как и всех инфицированных в Корее, бесплатно, попросив немедленно выйти на связь.

По данным минздрава Республики Корея, на вечер 3 марта 2020 года в стране было зарегистрировано 5 186 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из которых почти тысяча случаев пришлась на последние сутки. Из заболевших 31 человек умер и 34 выздоровели. Главный очаг инфекции находится на юго-востоке Республики Корея - в городе Тэгу и провинции Северная Кенсан, на который приходится почти 90 процентов всех выявленных зараженных. Власти Кореи прилагают отчаянные усилия, стремясь не допустить крупномасштабного проникновения вируса в другие регионы страны, но в Сеуле, Пусане и некоторых других местах число заболевших уже приблизилось к 100.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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