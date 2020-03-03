Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC

Российский тяжеловес Александр Поветкин 2 мая в Манчестере проведет поединок за звание претендента на титул чемпиона в тяжёлом весе по версии Всемирного боксерского совета.

Титулом WBC в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри, который совсем недавно отобрал его у американца Деонтея Уайлдера.

Поветкина ждет встреча с британцем Диллианом Уайтом, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

На счету 40-летнего россиянина 35 побед в 38 боях при одной ничьей и двух поражениях. Его оппонент провел 28 боев и выиграл 27, проиграв лишь один раз за карьеру.

Победитель получит право встретиться с чемпионом, у которого, по всей видимости, летом пройдет ещё один бой против Уайлдера.

В конце прошлого года Поветкин боксировал за звание претендента по версии WBA, но бой против Майкла Хантера завершился ничейным исходом.