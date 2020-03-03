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03.03.2020 06:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке Ключевская сопка засыпала пеплом соседний вулкан

Текст: Анна Бондаренко

Вулкан Средний, который находится рядом с поселком Ключи Усть-Камчатского района, покрылся слоем пепла после извержения Ключевского вулкана, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

По словам директора института Алексея Озерова, накануне из кратера Ключевского произошли парогазовые выбросы с примесью пепла. Высота выбросов достигала шести километров.

Фото: Professor Chris Clarkson of the University of Queensland
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"Шлейф протянулся в направлении запада и северо-запада. В результате значительное количество пепла выпало на вулкане Среднем, расположенном между Ключевским и Крестовским, и в его окрестностях", - сказал Алексей Озеров.

Как отмечают в институте, активность исполина нарастает, но не так быстро, как перед предыдущими извержениями.

"Во время предыдущих извержений активность вулкана нарастала в течение месяца, а сейчас Ключевской "разогревается" с ноября и еще не вышел на пик активности. Сейсмическая активность низкая. В кратере происходят выбросы вулканических бомб на высоту до 100 метров над кромкой кратера. Кратер глубокий и еще не заполнился лавой, поэтому потоков на конусе вулкана не наблюдается. Однако некоторые выбросы выносят раскаленный материал на склоны вулкана, и лавины можно наблюдать в Крестовском желобе и на северо-восточном склоне", - рассказал руководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук.

Как отметил Алексей Озеров, в случае усиления активности, пепловые шлейфы будут представлять серьезную опасность для авиации.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет. Вулкан находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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