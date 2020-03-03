В Магадане выписали из больницы часть пассажиров упавшего самолета

В Магадане выписали из больницы четверых пассажиров, пострадавших при падении самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

"Всем пациентам прописан постельный режим и лечебная физкультура. Иногородние выписаны в травматологические отделения по месту жительства. Житель Белгорода переведен в областной реабилитационный центр, ему, возможно, предстоит операция", - отмечается в сообщении.

Напомним, 20 февраля из старого аэропорта Магадана, расположенного на 13-м километре Колымской трассы, вылетел Ан-2, который должен был доставить вахтовых рабочих в поселок Сейчман. Но после отрыва от земли самолет совершил жесткую посадку, упав недалеко от взлетно-посадочной полосы.

На борту находилось три члена экипажа и 11 пассажиров. У пятерых человек диагностировали компрессионные переломы позвоночников.

Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.