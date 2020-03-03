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03.03.2020 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Остановленного школьником педофила отправили в психбольницу Иркутска

Текст: Дмитрий Мальков

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летного местного уроженца, пытавшегося похитить ребенка для удовлетворения своих сексуальных потребностей, сообщает СК по региону. По счастливому стечению обстоятельств планы педофила расстроили двое школьников, пришедших на выручку жертве.

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Напомним, ЧП произошло 23 ноября прошлого года на улице Новаторов города Иркутска. По версии следствия, мужчина схватил на улице проходившую мимо девятилетнюю девочку и силой затолкал в принадлежащий ему автомобиль. После этого похититель сел за руль и заблокировал окна и двери, чтобы не дать убежать жертве. Но покинуть место преступления он не успел. Крики жертвы услышал 16-летний Вячеслав Дорошенко. Вместе с 28-летним прохожим Глебом Сизых он кинулся на выручку и заблокировал движение автомобиля похитителя. Воспользовавшись возникшей неразберихой, девочка смогла открыть дверь и убежать.

Задержать напавшего школьники тогда не смогли. На автомобиле он скрылся с места преступления. Нашил его по ориентировке, составленной со слов ребят, позднее. Как оказалось, мужчина уже был судим за похожее преступление в 2001 году. Из мест заключения он вышел только в 2017 году и снова взялся за старое.

- В рамках уголовного дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза похитителя, по результатам которой мужчина признан невменяемым. В связи с этим, он не подлежит привлечению к уголовной ответственности, нуждается в принудительных мерах медицинского характера в условиях стационара специализированного типа, - рассказали в СК по области.

Решением Ленинского районного суда похититель направлен на лечение психиатрическую больницу.

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