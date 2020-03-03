Остановленного школьником педофила отправили в психбольницу Иркутска

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летного местного уроженца, пытавшегося похитить ребенка для удовлетворения своих сексуальных потребностей, сообщает СК по региону. По счастливому стечению обстоятельств планы педофила расстроили двое школьников, пришедших на выручку жертве.

Напомним, ЧП произошло 23 ноября прошлого года на улице Новаторов города Иркутска. По версии следствия, мужчина схватил на улице проходившую мимо девятилетнюю девочку и силой затолкал в принадлежащий ему автомобиль. После этого похититель сел за руль и заблокировал окна и двери, чтобы не дать убежать жертве. Но покинуть место преступления он не успел. Крики жертвы услышал 16-летний Вячеслав Дорошенко. Вместе с 28-летним прохожим Глебом Сизых он кинулся на выручку и заблокировал движение автомобиля похитителя. Воспользовавшись возникшей неразберихой, девочка смогла открыть дверь и убежать.

Задержать напавшего школьники тогда не смогли. На автомобиле он скрылся с места преступления. Нашил его по ориентировке, составленной со слов ребят, позднее. Как оказалось, мужчина уже был судим за похожее преступление в 2001 году. Из мест заключения он вышел только в 2017 году и снова взялся за старое.

- В рамках уголовного дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза похитителя, по результатам которой мужчина признан невменяемым. В связи с этим, он не подлежит привлечению к уголовной ответственности, нуждается в принудительных мерах медицинского характера в условиях стационара специализированного типа, - рассказали в СК по области.

Решением Ленинского районного суда похититель направлен на лечение психиатрическую больницу.