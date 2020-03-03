Когда услышала эту новость, то первая реакция - не может быть! Но, оказывается, еще как может. Цитирую: "Согласно заключению служебной проверки от 01.11.2019 г. 2-й том гражданского дела N 2-2321/2014 утерян". Хотя, подумала, с кем не бывает. Все мы люди живые и склонны ошибаться. Не исключение, надо полагать, и работники Ленинского районного суда Краснодара, где это случилось. Но узнав, что том документов бесследно испарился из гражданского дела Анны Подпасковой, которая вот уже несколько лет отбивается в судах от наездов своего соседа подполковника полиции Дениса Голотова, невольно приходишь к мысли о закономерности происшедшего.

С подачи своего соседа экс-полицейского Анне Подпасковой уже седьмой год приходится ходить по судам. Фото: Владимир Аносов

Это весьма поучительная история. О хождении молодой матери с двумя детьми по судейским коридорам "РГ" уже дважды рассказывала (см. "Конфликт в Сквозном" и "Остаются в Сквозном").

Суть такова. В 2003 году Анна приобрела старенький домик по адресу: Краснодар, переулок Сквозной, 18. Он располагался в совладельческом дворе, в котором тогда находились еще постройки двух хозяев. Одна из которых и принадлежала сотруднику полиции.

Первые годы все жили вроде бы в мире и согласии. Анна потихоньку занялась реконструкцией дома. Он был достаточно ветхим, саманным, без элементарных удобств. Причем соседи ей дали нотариальное согласие на строительные работы. Получила она и разрешение на возведение пристройки в администрации Западного округа города. Из-за материальных проблем ремонт дома продолжался 10 лет: свидетельство о праве собственности на пристройку она получила лишь в июле 2013-го.

К этому времени на совладельческом дворе произошли два значимых события: реконструировал свой дом и сотрудник полиции Денис Голотов, а владельцем третьего строения во дворе стала сестра его жены Карина Бабаджанян.

И вот после этого дружба Анны и полицейского разбилась о "совладельческий камень" двора.

- Наш сосед, постоянно козырявший своими связями в правоохранительных и судебных органах, мне прямо заявил: "Жить в моем дворе ты не будешь!" - рассказывает Анна Подпаскова.- И потом мне то и дело напоминал, якобы "им все уже решено" и я "вместе с детьми пойду жить на улицу".

Впрочем, формально сотрудник полиции как бы стоял в сторонке. Первыми выступили специалисты муниципального контроля. "Мы признали оба домовладения самовольными постройками, обратившись в суд с исками об их сносе", - констатировал осенью 2018 года в беседе с корреспондентом "РГ" замначальника отдела правового обеспечения управления муниципального контроля администрации Краснодара Станислав Прасол. Хотя глава администрации Западного округа Александр Кучмин в это же время утверждал, что у Подпасковых с документами было все в порядке. "Согласно архивным сведениям, они согласовывали все этапы реконструкции своего домовладения. А вот в отношении соседей мы таких сведений в архиве не обнаружили", - пояснил он.

И как же поступает Ленинский районный суд? Не поверите! Самострой полицейского он узаконивает, а вот по постройке Анны выносит решение - снести. Как говорится, без комментариев, тем более что чудеса продолжатся.

Анне Подпасковой пришлось доказывать абсурдность этого решения суда, заказывать многочисленные экспертизы. Наконец-то судебная строительно-техническая экспертиза приходит к выводу, что снести возведенные ею постройки нет технической возможности, так как будет нанесен ущерб конструкции всего жилого дома, что в свою очередь может привести к частичному его обрушению. В итоге исполнительное производство по апелляционному определению Судебной коллегии по гражданским делам края было прекращено.

Тогда подполковник полиции заходит с другой стороны. Мама полицейского Евгения Безверхая обращается в Ленинский райсуд с весьма редким в судебной практике иском "о признании отсутствующим права собственности" на жилой дом Анны Подпасковой и ее двоих детей.

И вот тут от чудес райсуда не только испытываешь удивление, но и приходишь в ужас. Правоустанавливающие документы на собственность Анны Подпасковой и ее детей никем в суде не оспариваются. Но и не принимаются во внимание. Акцент делается на первоначальном иске администрации Краснодара о сносе возведенной постройки площадью 66 квадратных метров. При этом искажаются факты. Так, о позиции представителя администрации в решении суда говорится, что якобы тот настаивал на лишении права собственности ответчиков, хотя согласно протоколу заседания представитель администрации просит вынести решение "на усмотрение суда в соответствии с действующим законодательством".

Более того, Ленинский райсуд игнорирует указания Верховного суда РФ и Гражданского кодекса РФ. К примеру, Верховный суд указывает на недопустимость в подобных спорах принимать обращения от лица, которое в соответствии с данными ЕГРП не является собственником спорного имущества. Но для Ленинского райсуда, похоже, высшая судебная инстанция не указ. И хотя ни Евгения Безверхая, ни ее сын, внуки, невестка и уже тем более ее сестра никогда не были собственниками жилого дома Анны Подпасковой с кадастровым номером 23:43:0297921:251, расположенным по адресу: г. Краснодар, пер. Сквозной, 18, заявленный иск Ленинским судом был удовлетворен в полном объеме с аннулированием регистрационной записи в Едином государственном реестре! Как тут не вспомнить: "Все уже решено"...

Как считают юристы, суд не должен был не то чтобы удовлетворять этот иск, но и принимать его к своему производству. И к чести Краснодарского краевого суда, парадоксальное, мягко скажем, решение районной Фемиды он своим Апелляционным определением отменил. А президиум Краснодарского краевого суда это решение оставил без изменения.

"Об исчезновении 2-го тома и о его спешном "восстановлении" я узнала почти через два месяца. А ведь в нем находились оригиналы основных документов по делу: две экспертизы, подтверждающие, что снос пристройки к нашему дому невозможен. Эти экспертизы в адрес ВС РФ, как выясняется, направлены не были..."

Однако мучения Анны на этом не закончились. В борьбу за ее выживание со двора вступает родная сестра супруги теперь уже бывшего полицейского Карина Бабаджанян. Она вдруг решила оспорить давно вступившее в законную силу решение суда о сносе дома Подпасковой и подает в Верховный суд РФ кассационную жалобу, в которой ходатайствует о восстановлении срока ее подачи.

ВС принял решение об истребовании данного гражданского дела N 2-2321/2014 из Ленинского районного суда г. Краснодара. И тут выясняется - в архиве суда отсутствует том N 2 этого гражданского дела.

Что ж, хоть и редко, но такое бывает. И закон четко регламентирует процесс восстановления утраченного судебного производства. Согласно ч. 2 ст. 317 ГПК РФ в решении по этому поводу должно быть указано, на основании каких данных, исследованных с участием всех участников процесса, суд считает установленным содержание восстанавливаемого производства и какие процессуальные действия совершались по его утрате. Но что делает Ленинский районный суд? По просьбе гражданки Бабаджанян он за одно судебное заседание от 23.19.2019 г. восстанавливает отсутствующий том документов. Причем судья Наталия Исакова производит это не только без участия Подпасковой, но и органов опеки и попечительства, а также Уполномоченного по правам ребенка, привлеченных к разбирательству в качестве третьих лиц.

- Я не была извещена о времени и месте заседания и не ознакомлена с материалами спешно восстановленного второго тома, - рассказывает Анна. - О решении судьи Исаковой я узнала почти через два месяца после его вынесения, когда оно появилось в открытом доступе на сайте Ленинского суда. Только тогда мне стало известно и об исчезновении 2-го тома, и о его спешном "восстановлении". А ведь в нем находились оригиналы основных документов по делу: две экспертизы, подтверждающие, что снос пристройки к нашему дому невозможен "без нанесения ущерба основному строению, а также третьим лицам", как указано в заключении. Эти экспертизы в адрес ВС РФ, как выясняется, направлены не были. Мне сообщили в экспертном учреждении, что запрос на изготовление дубликата в рамках восстановления данного гражданского дела из суда не поступал. И что после этого, скажите, мне остается думать о чудесах в Ленинском райсуде? Что это за сословное правосудие, которое в нем утвердилось? Почему неправый в нем всегда прав? Ведь столь очевидное нарушение законов, полагаю, можно объяснить либо некомпетентностью судьи, либо коррупционной составляющей в этом деле.

"РГ" попыталась прояснить ситуацию в Ленинском районном суде, однако судья Наталия Исакова от комментариев отказалась.

Впрочем, теперь этим будет заниматься Следственный комитет России. На имя его руководителя Александра Бастрыкина Анна Подпаскова направила жалобу, в которой рассказала о своих приключениях в Ленинском райсуде.

"РГ" будет следить за развитием событий этой истории.