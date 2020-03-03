Рубль значительно укрепился после снижения ставки ФРС США

Доллар опускался к российской валюте более чем на один рубль, на минимуме вечером его курс составлял 65,3 рубля. Курс евро терял около 90 копеек, снижаясь на минимуме до 73,1 рубля. В "зеленой" зоне находились также биржевые индексы: индекс МосБиржи прибавлял около 2%, индекс РТС - около 4%.

ФРС в среду по итогам экстренного заседания объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки сразу на 0,5 процентного пункта - с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Свое решение американский регулятор объяснил возникшими для мировой экономики рисками в связи с распространением коронавируса. "Регулятор внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - отмечается в релизе ФРС. До этого в связи с быстрым распространением коронавируса финансовые рынки и развитых, и развивающихся стран заметно падали.

После столь агрессивного снижения ставки ФРС восстановительный рост на рынках продолжится, нефтяные цены будут формироваться в диапазоне 50-55 долларов за баррель, а курс российской валюты может реализовывать попытку закрепления в диапазоне 64,5-66,5 рублей за доллар, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Тем не менее столь активные действия американского регулятора вселяют серьезные опасения, подчеркивает он.

По его мнению, такой агрессивный шаг по снижению ставки урезал часть возможностей монетарных властей по оказанию рынкам поддержки в случая возобновления спада.Текущие монетарные стимулы могут оказаться не столь эффективными в борьбе мировой экономики с вирусным давлением, полагает аналитик.

Поэтому в перспективе марта риски возобновления обвала остаются существенными, а экстренные меры ФРС по снижению ставки сейчас не гарантируют рынкам защиту, резюмирует Покатович.