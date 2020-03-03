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03.03.2020 19:14
Рубрика: Экономика

Рубль значительно укрепился после снижения ставки ФРС США

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля на вечерних торгах укрепляется на фоне досрочного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это следует из данных Московской биржи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доллар опускался к российской валюте более чем на один рубль, на минимуме вечером его курс составлял 65,3 рубля. Курс евро терял около 90 копеек, снижаясь на минимуме до 73,1 рубля. В "зеленой" зоне находились также биржевые индексы: индекс МосБиржи прибавлял около 2%, индекс РТС - около 4%.

Фото: iStock
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ФРС в среду по итогам экстренного заседания объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки сразу на 0,5 процентного пункта - с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Свое решение американский регулятор объяснил возникшими для мировой экономики рисками в связи с распространением коронавируса. "Регулятор внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - отмечается в релизе ФРС. До этого в связи с быстрым распространением коронавируса финансовые рынки и развитых, и развивающихся стран заметно падали.

После столь агрессивного снижения ставки ФРС восстановительный рост на рынках продолжится, нефтяные цены будут формироваться в диапазоне 50-55 долларов за баррель, а курс российской валюты может реализовывать попытку закрепления в диапазоне 64,5-66,5 рублей за доллар, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Тем не менее столь активные действия американского регулятора вселяют серьезные опасения, подчеркивает он.

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По его мнению, такой агрессивный шаг по снижению ставки урезал часть возможностей монетарных властей по оказанию рынкам поддержки в случая возобновления спада.Текущие монетарные стимулы могут оказаться не столь эффективными в борьбе мировой экономики с вирусным давлением, полагает аналитик.

Поэтому в перспективе марта риски возобновления обвала остаются существенными, а экстренные меры ФРС по снижению ставки сейчас не гарантируют рынкам защиту, резюмирует Покатович.

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