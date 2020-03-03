У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Смартфоны с MediaTek назвали опасными для хранения личных данных

Текст:   Богдан Бобров
03.03.2020,  
20:12
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На сайте сообщества мобильных разработчиков XDA Developers опубликован материал, в котором эксперты описали уязвимость смартфонов с процессорами MediaTek для утечки персональных данных пользователей.

Как правило, чипсеты этого производителя устанавливают в аппараты начального и среднего классов.

Эксплоит под названием MediaTek-su использует скрипт, открывающий доступ к root-правам на устройстве. После этого злоумышленники могут получить полный контроль над девайсом и доступ к персональным данным, среди которых фотографии, информация о банковских картах и переписки в мессенджерах.

Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI, назвали фальшивкой
Не обновляйтесь. Новая Windows 10 "ломает" компьютеры

Среди популярных моделей, подверженных опасности, называются: Huawei Y5, Huawei Y6, Nokia 1, Nokia 1 Plus, Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Realme 1, Sony Xperia C4, Sony Xperia C5 series, Sony Xperia L1, Sony Xperia L3, Sony Xperia XA series, Sony Xperia XA1 series.

Чтобы не стать жертвой взлома, специалисты по кибербезопасности рекомендуют регулярно устанавливать обновления, потому что большинство вендоров с последними патчами уже устранило это брешь в защите.

гаджеты
Фото: iStock
В "Одноклассниках" появилась необычная функция 16:23
Китайский смартфон с 16 Гб памяти стал мощнейшим в мире 02.03.2020
Раскрыты характеристики и цена дешевого смартфона Samsung Galaxy A11 28.02.2020
смартфоны
Фото: Владимир Болотин/РГ
В Россию пришел первый смартфон Honor без привычного Android. Цена 14:06
Huawei показала замену Google для своих смартфонов 01.03.2020
Назван самый продаваемый Android-смартфон. В России он стоит меньше 10 тысяч 28.02.2020
безопасность
В Роскачестве рассказали о способе защиты от мошенников в соцсетях 28.02.2020
Xiaomi, Samsung, iPhone и еще миллиард смартфонов назвали опасными 27.02.2020