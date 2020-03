Смартфоны с MediaTek назвали опасными для хранения личных данных

На сайте сообщества мобильных разработчиков XDA Developers опубликован материал, в котором эксперты описали уязвимость смартфонов с процессорами MediaTek для утечки персональных данных пользователей.

Как правило, чипсеты этого производителя устанавливают в аппараты начального и среднего классов.

Эксплоит под названием MediaTek-su использует скрипт, открывающий доступ к root-правам на устройстве. После этого злоумышленники могут получить полный контроль над девайсом и доступ к персональным данным, среди которых фотографии, информация о банковских картах и переписки в мессенджерах.

Среди популярных моделей, подверженных опасности, называются: Huawei Y5, Huawei Y6, Nokia 1, Nokia 1 Plus, Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Realme 1, Sony Xperia C4, Sony Xperia C5 series, Sony Xperia L1, Sony Xperia L3, Sony Xperia XA series, Sony Xperia XA1 series.

Чтобы не стать жертвой взлома, специалисты по кибербезопасности рекомендуют регулярно устанавливать обновления, потому что большинство вендоров с последними патчами уже устранило это брешь в защите.