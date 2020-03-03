Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил

Ситуация в провинции Идлиб заметно обостряется. Вооруженные силы Турции сбили самолет ВВС Сирии, принимавший участие в антитеррористической операции, сообщает государственное информационное агентство SANA.

Со своей стороны, в министерстве обороны Турции подтвердили, что в ходе операции "Весенний щит" был сбит самолет типа L-39 сирийской армии. Об атаке турецких военных в провинции Идлиб информировали также местные телеканалы.

Это уже не первое нападение турецких вооруженных сил на авиацию правительственных сил. Минобороны Сирии сообщило, что 1 марта турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации. Летчики катапультировались. Турецкая сторона передала об уничтожении двух истребителей Су-24. В этой связи командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над северо-западными регионами Сирии, в том числе над провинцией Идлиб. Все нарушившие воздушное пространство самолеты военные будут считать враждебными и сбивать, передает SANA.

Напомним, ситуация в провинции Идлиб обострилась 27 февраля в связи с наступлением на широком фронте террористических формирований. В ходе воздушных ударов сирийской армии погибли более 30 турецких военнослужащих, которые оказались в рядах экстремистов. Москва выразила обеспокоенность, что Анкара не выполняет Сочинский меморандум от 2017 года о размежевании радикальных сил от умеренной оппозиции.

Между тем в Москве 5 марта должна состояться встреча президента РФ Владимир Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на встрече "прежде всего, нужно будет, наверно, сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности".