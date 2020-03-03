В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса

"В научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. Сегодня еще один из тестов гражданина страны, изолированного для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса", - уточнили в пресс-службе.

Еще два теста пациентов, по данным медиков, относящихся к контактам первого уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все находящиеся под наблюдением чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса, констатируют эксперты.

"Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них", - обратили внимание в пресс-службе. Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала белорусская лаборатория провела более пяти тысяч тестов.

Как уже сообщалось, ВОЗ призывает страны сфокусироваться на трех приоритетах: продолжать меры эпидемиологического надзора и санитарно-эпидемические мероприятия, обеспечить защиту медперсонала, своевременно информировать население обо всех рисках, чтобы предупредить совершенно необоснованное распространение слухов. При этом нет рекомендаций о введении каких-то радикальных мер по ограничению путешествий, поездок, торговли. Эти меры, считают в ВОЗ, не являются эффективными, кроме того, они имеют негативные социально-экономические последствия.

Как отметила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, страна пока не вводит ограничения на выезд из страны. Вместе с тем рекомендуется по возможности избежать посещения тех стран, где регистрируется значительное количество случаев коронавируса и введены карантинные мероприятия. Речь идет о Китае, Италии, Иране, Республике Корея.

Тот факт, что в Беларуси нет повода для паники, подтвердил и доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов. "Объем проведенных мероприятий значителен. Он был направлен на то, чтобы предотвратить распространение инфекции, не получить большое количество тяжелых случаев. Диагностика проводится максимально широко и направлена на то, чтобы выявить пациентов, которые находятся в группе риска по этому заболеванию, максимально обезопасить территорию страны от коронавирусной инфекции", - констатировал он.