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03.03.2020,  
12:47
Текст:  Майя Бирюкова

В России создадут новый полицейский броневик

Фото: пресс-служба Военно-промышленной компании Фото: пресс-служба Военно-промышленной компании
Фото: пресс-служба Военно-промышленной компании

Новая полицейская бронемашина с использованием элементов "Атлета" разрабатывается в России. Об этом сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий, пишет РИА Новости.

Первый показ специальной бронированной машины ВПК-23136 запланирован на август в рамках форума "Армия-2020". По словам Красовицкого, новый автомобиль больше ориентирован на экспорт. Предварительные испытания двух опытных образцов "Атлета", к слову, уже завершены, а госиспытания запланированы на май.

Фото: Алексей Булатов / "Комсомольская правда"
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"Атлет" будет выпускаться в трех- и пятидверном вариантах. Он дополнит "Тигра", хорошо зарекомендовавшего себя. Однако по сравнению с предшественником он имеет повышенную грузоподъемность - до 1600 кг, увеличенную до 2 кг в тротиловом эквиваленте противоминную защиту, более мощный дизельный двигатель отечественного производства. В конструкции новых бронеавтомобилей будет учтен опыт создания и испытаний "Атлета", - подчеркнул Красовицкий.

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