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Рубрика: В мире

Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции

Текст: Марина Алешина

Конфликт между Дамаском и Анкарой нелогичен, ведь у двух соседних стран тесная историческая связь. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью "России 24", комментируя конфликт с Турецкой республикой в провинции Идлиб.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Речь идет об общих "жизненных интересах", связанных в том числе с взаимопроникновением национальных диаспор - турецкой на территорию Сирии и сирийской на территорию Турции. Кроме того, близки культуры двух республик, поэтому серьезных разногласий между ними быть не должно, уверен сирийский лидер. По его словам, Сирия не совершила ни одного враждебного шага в отношении своего соседа - ни до, ни после войны. "Что за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции?" - констатировал Асад.

Турция начала наступление на северо-западную сирийскую территорию после того, как там при обстреле погибли 38 турецких военных.

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