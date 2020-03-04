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04.03.2020 16:31
Рубрика: Экономика

Банк России оценил влияние коронавируса на экономику

Текст: Роман Маркелов
Прямое влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику сейчас минимально, но Банк России готов при необходимости применять инструменты для поддержания финансовой и экономической стабильности. Об этом сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Все-таки прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточно стабильна. Но при этом она, конечно же, требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений", - сказала Юдаева (цитата по "Интерфаксу").

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Она уточнила, что ЦБ еще предстоит оценить машстаб влияния новых проинфляционных рисков на собственную денежно-кредитную политику (ДКП). В частности, регулятор будет внимательно следить за развитием ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках, в том числе и за глобальными процентными ставками и премиями за риск, сказала Юдаева. "При принятии решения о ДКП мы будем ориентироваться и на новые оценки сценариев развития российской экономики, и на баланс рисков для экономики и для инфляции", - заявила первый зампред ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ДКП (на нем регулятор принимает решение об уровне ключевой ставки) пройдет 20 марта. По итогам прошлого заседания в феврале Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку до текущих 6% годовых. Фактически тогда регулятор прозрачно намекнул на скорое продолжение снижения ставки, но после недавнего падения курса рубля рынок сомневается, что ЦБ в марте продолжит смягчать ДКП.

В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, неожиданно объявила о снижении базовой процентной ставки из-за коронавируса. Диапазон ставки опустился сразу на 0,5 процентного пункта - с 1,5-1,75% до 1-1,25%. ФРС сообщила, что продолжит отслеживать экономические риски, связанные с коронавирусом, и фактически намекнула, что может продолжить смягчение монетарной политики, если того потребуют обстоятельства. Это было первое внеплановое снижение ставки ФРС со времен экономического кризиса 2008 года. По графику следующее заседание ФРС США по монетарной политике должно пройти 17-18 марта.

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