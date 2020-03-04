Дилеры Volvo проболтались о двух новинках: большом XC100 и кросс-купе C40

Как сообщает Automotive News со ссылкой на дилеров, Volvo может выпустить два новых кроссовера. Один из них будет конкурировать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, а второй должен привлечь в клан поклонников бренда молодую аудиторию.

Большой кроссовер, который условно называется XC100, будет создан на базе существующего флагмана XC90. Унификация позволит значительно сократить расходы на проектирование и организацию производства. По словам источника издания, новинка окажется на 180 мм длиннее и на 130 мм шире, чем XC90. Салон новинки будет иметь несколько формул посадки: "2+2+2" и более привычную "2+3+2". Ориентировочная дата выхода новой модели - вторая половина 2023 года.

Новый C40 - купеобразная версия самого компактного кроссовера Volvo XC40. Он должен появиться чуть быстрее - во второй половине 2021-го. Модель - нишевая, всего в компании рассчитывают продавать порядка 8 тысяч экземпляров в год. Известно, что передняя часть С40 будет почти такой же, как у Volvo XC40 Recharge, а дизайн кормы из-за изменённой линии крыши будет пересмотрен. Электрокросс и кросс-купе также разделят силовую установку. Напомним, XC40 Recharge располагает 408 л.с. и запасом хода порядка 400 км.