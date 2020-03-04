Фото советской "буханки" победило в конкурсе Apple

Компания Apple опубликовала рейтинг лучших фотографий, сделанных на новые смартфоны линейки iPhone 11 с использованием ночного режима. Среди шестерых победителей оказались трое россиян.

Один из них - фотограф Констанин Чалабов, сфотографировавший легендарный советский автомобиль УАЗ, в простонародье называемый "буханкой", в заснеженных горах. Старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер назвал снимок "невероятно драматичным".

Другой российский победитель - Андрей Мануилов, который использовал ночной режим для съемки обычного двора в Риме. Жюри оценило композицию и мастерское использование симметрии.

Наконец, третий победитель - Рустам Шагиморданов со снимком, сделанным ночью в одной из деревень Норвегии.