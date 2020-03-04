Google отменила конференцию разработчиков Google I/O из-за коронавируса

Google официально объявила о том, что конференция разработчиков Google I/O не состоится в этом году. Она должна была пройти в период с 12 по 14 мая.

Обычно на ней компания рассказывает о новой версии Android, устройствах Pixel и обновлении своих сервисов (например, Google Maps).

В Google отметили, что мероприятие перенесут в онлайн и не станут проводить его из-за опасений, связанных с коронавирусом. Тем, кто уже купили билеты на конференцию, вернут деньги или предложат принять участие в Google I/0 2021.