Как союзная программа помогает лечить детей с патологиями позвоночника

Над операционным столом в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске склонилась российско-белорусская команда врачей. Бесшумно работают системы контроля, к которым подключен маленький пациент. Частота пульса, давление, дыхание - на экране монитора горят цифры, ползут пики и впадины диаграммы, которую в процессе работы "читают" хирурги…

В течение нескольких часов они будут исправлять серьезную врожденную деформацию поясничного отдела позвоночника 5-летнему Саше. У ребенка один из позвонков неправильной формы, из-за чего и происходила деформация. И если пока, кроме заметных внешних изменений, серьезных проблем со здоровьем нет, то с возрастом ситуация резко ухудшилась бы: горб продолжил расти, спина искривляться, а со временем аномальный позвонок "вступил бы в конфликт" со всем позвоночником и началось сдавливание спинного мозга. Все могло закончиться инвалидной коляской… Но ничего этого не будет. Хирурги-ортопеды, проведя ювелирную операцию, удалили "неправильную" часть позвоночника и заменили ее металлоконструкцией.

Программа Союзного государства "Спинальные системы", которая направлена на высокотехнологичную медицинскую помощь детям с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, с 2017 года уже работает на здоровье ребят со всех регионов Беларуси и России. Рассчитана она до 2020 года. Но и после ее завершения точку в совместной работе специалисты ставить не собираются: работа будет продолжаться, а новое направление - развиваться и активно внедряться в практику.

Основная цель программы - совершенно новая идеология и подходы в лечении этой группы детей. И она кардинальным образом отличается от тех, что существовали до этого не только на территории Беларуси и России, но и за рубежом. Главная задача - исправлять серьезные врожденные деформации в раннем возрасте и всего лишь с помощью одной операции, в то время как на Западе такие коррекции выполняются в несколько этапов.

- Прежде всего программа направлена на ранние выявления врожденных деформаций позвоночника, именно их прогрессирующих форм, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" профессор, замдиректора по научной и учебной работе Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера Сергей Виссарионов. - Здесь мы на основе многих критериев, молекулярно-генетических и биохимических маркеров можем сказать, будет ли деформация прогрессировать и ухудшаться или же останется стабильной на протяжении всей его жизни. Аналогов этому сегодня в мире нет.

Доктора объясняют: существуют различные варианты аномальных позвонков, множество пороков развития, которые приводят к искривлению позвоночного столба. Не всякая деформация нуждается в хирургическом лечении: какие-то формы проходят стабильно и требуют всего лишь консервативного лечения и контроля врачей. Но в некоторых случаях операцию необходимо выполнить до трех лет. Потому что проблемы с позвоночником с возрастом могут настолько ухудшаться, что приведут уже к неврологическим последствиям, вплоть до того, что человек останется парализованным.

Российские ученые из Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера совместно с белорусскими коллегами из РНПЦ травматологии и ортопедии разработали полный алгоритм от диагностики до лечения. По сути для каждого пациента создаются индивидуальная тактика и коррекция в зависимости от форм деформации, позвонков, анатомии… Но самое главное: в рамках программы созданы и принципиально новые металлоконструкции для лечения этой категории заболевания.

- Мы вышли на стопроцентное импортозамещение, - говорит директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. - Это совместная разработка белорусских и российских травматологов-ортопедов, производитель - наша белорусская компания. Причем металлоконструкции уникальны, к тому же стоят в разы дешевле зарубежных аналогов. И мы планируем, что данный продукт будет востребован не только на двух наших рынках, но и за рубежом. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный имплант.

С возрастом повторных коррекций не потребуется: через полтора-два года его можно полностью снять, за это время формируется костный блок в правильной, "откорректированной" позиции позвоночника.

Двум центрам - российскому и белорусскому - есть чем поделиться друг с другом. Российские врачи оценили многолетний опыт белорусских травматологов-ортопедов, особенно в лечении травм позвоночника, ведь на базе РНПЦ действует Республиканский спинальный центр, к слову, созданный в свое время первым в СССР, еще в 1980-х годах. А коллеги из Санкт-Петербурга имеют большой опыт в лечении врожденных деформаций. Сотрудничество получилось очень плодотворным.

Союзная программа помогла увидеть полную картину врожденных аномалий и повреждений позвоночника, уточнить количество пациентов. В России сейчас более 60 тысяч детей имеют врожденные деформации позвоночника, приблизительно половина из них нуждается в операции в раннем возрасте. В Беларуси таких ребят около 1,5 тысячи, и операция необходима где-то в половине случаев. Кстати, с 2017 года белорусские врачи провели уже 18 операций по новой технологии.

Досье "СОЮЗа"

Союзная программа "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника (Спинальные системы)" рассчитана на 2017-2020 годы. На нее выделено 95,7 миллиона российских рублей, из которых 33,5 миллиона рублей составил вклад Беларуси и 62 миллиона - финансирование с российской стороны. Еще 228 тысяч рублей удалось привлечь из бюджетных средств.