Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2020 08:43
Рубрика: Легковые авто

Koenigsegg показал удивительное купе с обликом от российского дизайнера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Koenigsegg. Фото: Пресс-служба Koenigsegg.
Фото: Пресс-служба Koenigsegg.

Одна из самых вдохновляющих премьер женевского мотор-шоу, который в этот раз прошел в режиме онлайн - суперкар Koenigsegg Gemera, с комфортом размещающий четырех взрослых и 200 л багажа.

Фото: Андрей Полухин / РГ
Названо новое место проведения Франкфуртского автосалона

Купе класса "гран туризмо" или просто GT сам глава и основатель компании Кристиан фон Кенигсегг классифицирует как Mega GT. И не без оснований. Первое, что достойно превосходного эпитета, или другого удивленного восклицания - доступ в салон. На сиденья обоих рядов у Gemera он организован через два огромных проема без каких-либо усилителей кузова или иных препятствий, даже отклонять спинки передних сидений нужды нет.

Двери гильотинного типа поражают гигантским размером. Чтобы не ударить в низкий потолок гаража взнесенным краем открытой двери, или не придавить вашу собаку противоположным, на обоих концах она оборудована датчиками приближения и останавливается не доводя до неприятностей. Автор дизайна Gemera - выходец из России Саша Селипанов, который похоже стал главным в мире специалистом по спорткарам. В числе его работ - внешний облик Bugatti Chiron и Genesis Essentia.

Фото: Пресс-служба Koenigsegg.

Внутри - четыре полноценных спортивных ковша с углепластиковым основанием, индивидуальный светильник для чтения и по два подстаканника - охлаждаемый и подогреваемый - для каждого седока. Есть отдельный пульт климат-контроля сзади, своя беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа раздает Wi-Fi. У водителя руль даже не с сенсорными клавишами управления музыкой и климатом, а тачскринами.

Фото: Пресс-служба Koenigsegg.
Фото: iStock
Где в автомобиле безопаснее всего закрепить навигатор

Если вас впечатлила Toyota, выжав из 3-цилиндрового малолитражного мотора омологированного раллийного хэтчбека GR Yaris 270 л.с., держитесь крепче: у Gemera в пределах базы за кабиной установлен 3-цилиндровый 2,0-литровый турбомотор мощностью 600 л.с.! Двигатель не имеет ни распредвалов, ни дроссельной заслонки. Впускные и выпускные клапаны управляются отдельными электромоторами, а их работа синхронизирована программно.

Электроника варьирует степень открытия клапанов в широком диапазоне, а при низкой нагрузке просто держит часть закрытыми, деактивируя до двух цилиндров. Более того в двигателе "по требованию" реализован экономичный цикл Миллера. Да что там, при соответствующей "прошивке мозгов" он может работать на любом топливе с искровым воспламенением в допустимом тепловом режиме. Для работы под высокой нагрузкой в моторе применена система смазки с сухим картером (обороты двигателя ограничены на 8500). При этом силовой агрегат компактный и весит всего 70 кг.

Фото: Koenigsegg

Гибридная силовая установка Gemera с дополнительно тремя электромоторами (два - на задних колесах, третий - на валу приводит передние) развивает 1727 л.с. и 3500 Нм. При массе 1850 кг (за счет широкого использования композитов и отказа от чисто электрической установки с тяжелой батареей) Genera разгоняется до 100 км/ч за 1,9 с и способен развить 400 км/ч. Небольшой 800- вольтовой литий-полимерной батареи достаточно для покрытия на электротяге 50 км пути.

Фото: Пресс-служба Koenigsegg.

Автономность Мега GT с полным зарядом и 75-литровым баком, по заверению главы компании, 1000 км.

Тормоза вентилируемые с керамическими дисками диаметром 415 мм спереди и 390 мм сзади и электрическим насосом.

Фото: Пресс-служба Porsche.
Рассекречен самый быстрый Porsche 911

Шасси опирается на кузов-монокок и алюминиевые подрамники. Подвеска - на двойных поперечных рычагах с регулируемыми амортизаторами и поворотными механизмами на обеих осях. В дополнение в Gemera реализован управляемый вектор тяги: за счет активного дифференциала спереди и отдельным электромотором на каждое из задних колес.

Koenigsegg Gemera - прототип, заказать его нельзя. Пока еще.