Koenigsegg показал удивительное купе с обликом от российского дизайнера

Одна из самых вдохновляющих премьер женевского мотор-шоу, который в этот раз прошел в режиме онлайн - суперкар Koenigsegg Gemera, с комфортом размещающий четырех взрослых и 200 л багажа.

Купе класса "гран туризмо" или просто GT сам глава и основатель компании Кристиан фон Кенигсегг классифицирует как Mega GT. И не без оснований. Первое, что достойно превосходного эпитета, или другого удивленного восклицания - доступ в салон. На сиденья обоих рядов у Gemera он организован через два огромных проема без каких-либо усилителей кузова или иных препятствий, даже отклонять спинки передних сидений нужды нет.

Двери гильотинного типа поражают гигантским размером. Чтобы не ударить в низкий потолок гаража взнесенным краем открытой двери, или не придавить вашу собаку противоположным, на обоих концах она оборудована датчиками приближения и останавливается не доводя до неприятностей. Автор дизайна Gemera - выходец из России Саша Селипанов, который похоже стал главным в мире специалистом по спорткарам. В числе его работ - внешний облик Bugatti Chiron и Genesis Essentia.

Фото: Пресс-служба Koenigsegg.

Внутри - четыре полноценных спортивных ковша с углепластиковым основанием, индивидуальный светильник для чтения и по два подстаканника - охлаждаемый и подогреваемый - для каждого седока. Есть отдельный пульт климат-контроля сзади, своя беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа раздает Wi-Fi. У водителя руль даже не с сенсорными клавишами управления музыкой и климатом, а тачскринами.

Фото: Пресс-служба Koenigsegg.

Если вас впечатлила Toyota, выжав из 3-цилиндрового малолитражного мотора омологированного раллийного хэтчбека GR Yaris 270 л.с., держитесь крепче: у Gemera в пределах базы за кабиной установлен 3-цилиндровый 2,0-литровый турбомотор мощностью 600 л.с.! Двигатель не имеет ни распредвалов, ни дроссельной заслонки. Впускные и выпускные клапаны управляются отдельными электромоторами, а их работа синхронизирована программно.

Электроника варьирует степень открытия клапанов в широком диапазоне, а при низкой нагрузке просто держит часть закрытыми, деактивируя до двух цилиндров. Более того в двигателе "по требованию" реализован экономичный цикл Миллера. Да что там, при соответствующей "прошивке мозгов" он может работать на любом топливе с искровым воспламенением в допустимом тепловом режиме. Для работы под высокой нагрузкой в моторе применена система смазки с сухим картером (обороты двигателя ограничены на 8500). При этом силовой агрегат компактный и весит всего 70 кг.

Фото: Koenigsegg

Гибридная силовая установка Gemera с дополнительно тремя электромоторами (два - на задних колесах, третий - на валу приводит передние) развивает 1727 л.с. и 3500 Нм. При массе 1850 кг (за счет широкого использования композитов и отказа от чисто электрической установки с тяжелой батареей) Genera разгоняется до 100 км/ч за 1,9 с и способен развить 400 км/ч. Небольшой 800- вольтовой литий-полимерной батареи достаточно для покрытия на электротяге 50 км пути.

Фото: Пресс-служба Koenigsegg.

Автономность Мега GT с полным зарядом и 75-литровым баком, по заверению главы компании, 1000 км.

Тормоза вентилируемые с керамическими дисками диаметром 415 мм спереди и 390 мм сзади и электрическим насосом.

Шасси опирается на кузов-монокок и алюминиевые подрамники. Подвеска - на двойных поперечных рычагах с регулируемыми амортизаторами и поворотными механизмами на обеих осях. В дополнение в Gemera реализован управляемый вектор тяги: за счет активного дифференциала спереди и отдельным электромотором на каждое из задних колес.

Koenigsegg Gemera - прототип, заказать его нельзя. Пока еще.