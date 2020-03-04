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04.03.2020 22:55
Рубрика: Власть

Нормы повысят статус

Комитет Госдумы подготовил поправки в Конституцию ко второму чтению
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8102)
Завершился большой этап работы над поправками в Конституцию. Специально созданная рабочая группа собрала инициативы от представителей всех слоев общества и регионов страны, а профильный комитет Госдумы их обработал. Законопроект об изменениях в Основном Законе одобрен к принятию во втором чтении, которое состоится 10 марта. Под занавес депутаты рассмотрели ряд важных поправок - в том числе о вступлении новых норм в силу.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В среду Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству провел финальное заседание по поправкам к основному чтению. Депутаты рассмотрели последний блок предложений, внесенных президентом и парламентариями. В числе прочего были одобрены инициативы главы государства на тему общероссийского голосования, без которого конституционные поправки не вступят в силу. Напомним, что оно намечено на 22 апреля. Президент предложил уточнить, что изменения в Конституцию РФ будут считаться одобренными, если за них выступили более половины граждан РФ, принявших участие в голосовании.

Фото: iStock
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Важное дополнение - перед проведением голосования глава государства обратится в Конституционный суд (КС) для правового заключения по документу. А тот в течение семи дней обязан дать заключение о соответствии (несоответствии) Конституции новых норм. "Это нужно для повышения их легитимности, - объяснил глава комитета Павел Крашенинников. - И это большой плюс, что мы сможем провести предложения через горнило Конституционного суда". Он уточнил, что КС проверит новшества на соответствие незыблемой части Конституции, то есть главам 1, 2 и 9 Основного Закона. Если выявляется несоответствие, то процедуры, связанные с новыми поправками в Конституцию, прекращаются и общероссийское голосование не проводится, рассказал Крашенинников. Впрочем, профильная рабочая группа подготовила выверенные нормы, и такой сценарий в Госдуме не ожидают.

Другая одобренная поправка описывает, что произойдет в случае одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию. Если граждане дадут добро, президент издает указ об официальном опубликовании новой редакции Основного Закона с указанием даты вступления в силу.

Павел Крашенинников особо отметил еще одну поддержанную норму, касающуюся полномочий КС. Он сможет определять, исполнять ли решения иностранных судов. Владимир Путин ранее одобрил данное предложение рабочей группы, отметив, что оно "напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства во внутренние дела". Благодаря этой поправке дополняются поддержанные ранее в первом чтении нормы о приоритете российского права над международным.

Для вступления поправок в силу потребуется поддержка не менее 50% участников голосования

Одобрены также предложения Владимира Путина о внесении в Конституцию ограничений для высших должностных лиц. Поправки запрещают президенту, членам правительства, сенаторам, депутатам Госдумы и ряду других представителей власти иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Ранее комитет уже поддержал аналогичные поправки в отношении высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов. "Президент сам высказался за то, что необходимо ввести такую запретительную норму и для руководителя государства", - напомнил Павел Крашенинников, имея в виду дискуссию на встрече Владимира Путина с рабочей группой. - Это важная охранительная норма, которая уравнивает всех лиц, имеющих большие должности в стране".

Поддержанные депутатами поправки также конкретизируют порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству и лишения неприкосновенности экс-президентов, вводят запрет на ограничение прав россиян, находящихся под санкциями иностранных государств.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Депутаты проголосовали и за эти поправки, и за все ранее рассмотренные блоки изменений ко второму чтению в целом.

В процессе работы комитета Госдумы текст новой редакции Основного Закона увеличился примерно на 50%, подытожил Павел Крашенинников. Базовый законопроект, основанный на предложениях из Послания Федеральному Собранию, пополнится поправками, идущими из разных слоев общества. "Речь не идет об изменении концептуального подхода, поддержанного в первом чтении", - подчеркнул глава комитета. Он также рассказал об основных последствиях - в случае если граждане одобрят изменения в ходе голосования.

Процедура формирования кабмина станет более публичной, что, по словам Крашенинникова, накладывает ответственность и на правительство, и на парламент. "Теперь мы не будем узнавать из СМИ, кого назначили, - рассказал он. - Члены правительства будут утверждаться в Госдуме, за исключением силовиков".

Кандидатуры "не силовых" членов кабмина будут обсуждаться в комитетах, во фракциях - причем публично, добавил парламентарий. "От этого выиграет все общество. Система сдержек и противовесов станет более прозрачной, - резюмировал Крашенинников. - Это касается и процедуры формирования и правительства, и Госдумы".

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Для силовиков и прокуроров же будут предусмотрены консультации. Их кандидатуры будут проходить через комитеты Совфеда.

На конституционный уровень благодаря предложениям президента будет вынесен ряд важнейших социальных гарантий - в сфере оплаты и защиты труда, индексации соцвыплат и многого другого. Нормы, которые появились в Конституции, дадут большой толчок для дальнейшего наполнения законодательства, считает депутат. "Это не просто декларации, - уверен он. - За каждой нормой будут стоять правовые последствия, даже если ее не внесли в Основной Закон".

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