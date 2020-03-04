Лавров пообещал помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался по телефону с иранским коллегой Джавадом Зарифом, они обсудили эпидемию охватившую Исламскую республику вспышку коронавируса, которым заразились уже почти три тысячи подданных, включая 23 депутатов парламента и иранского министра промышленности.

Как сообщили на Смоленской площади, глава российского МИД посочувствовал иранцам в связи со вспышкой опасного заболевания и подтвердил готовность Москвы помочь Тегерану в борьбе с инфекцией.

Как известно, ранее МИД РФ рекомендовал соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну. Конечно же, министры затронули и двустороннее сотрудничество, ситуацию в Сирии, а также перспективы сохранения иранской "ядерной сделки", которая трещит по швам после того, как США вышли из нее в одностороннем порядке и возобновили санкции против Ирана.