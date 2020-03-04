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Рубрика: Экономика
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Мантуров прокомментировал запрет на вывоз медизделий

Текст: Ольга Игнатова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что временный запрет на вывоз медизделий поможет избежать их "искусственного дефицита".

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа российское правительство предпринимает меры для защиты населения страны от распространения инфекции. Предпринимаются также все меры, чтобы не допускать возникновения дефицита отдельных видов средств индивидуальной защиты.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"Прежде всего, необходимо предотвратить так называемый "искусственный дефицит" некоторых медицинских изделий - масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж",- отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Поэтому временно ограничен вывоз защитных респираторов и очков, масок с противоаэрозольными фильтрами, комбинезонов и костюмов химзащиты, бахил, медицинских масок, бинта, ваты и марли, некоторых дезинфицирующих и противовирусных средств, медицинских перчаток и халатов.

Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

По словам Мантурова, действие запрета не распространяется на вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам (в том числе Китаю).

Сегодня в России в сутки выпускается около 1,5 млн медицинских масок.

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