Названо новое место проведения Франкфуртского автосалона

Мюнхен в 2021 году станет преемником Франкфурта в качестве города-организатора знаменитого немецкого автосалона. Об этом сообщила Немецкая ассоциация автопромышленников VDA.

В споре за право проведения следующего автосалона столице Баварии пришлось состязаться с Берлином и Гамбургом.

"Все три города, которые были включены в шорт-лист, представили весьма амбициозные и убедительные планы по дальнейшему развитию автосалона вместе с VDA, - подчеркнул президент организации Хильдегард Мюллер. - Это была очень близкая гонка, за которую я сердечно благодарю участников".

В пользу Мюнхена сказались развитая транспортная инфраструктура, опыт в проведении крупных мероприятий и привлекательность возможных мест проведения автосалона. При этом уже известно, что у самого мотор-шоу должен принципиально измениться формат. Главной темой станут не автомобили как таковые, а сфера мобильности во всех ее проявлениях.

Напомним, что Франкфуртский автосалон проводился каждый нечетный год, начиная с 1951-го. Последнее моторшоу прошло в 2019 году на фоне акций протестов экологических активистов, в тесных залах и при отсутствии многих крупных автобрендов. Уже тогда было понятно, что судьба мероприятия предрешена. По ходу явно провального мероприятия в отставку ушел президент VDA Бернхард Маттес. А приглашение на церемонию открытия проигнорировал мэр Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн.

Кстати, накануне новый возможный формат проведения мотор-шоу был продемонстрирован в Женеве. Из-за угрозы коронавируса важнейший автосалон Европы полностью ушел в онлайн. Многие автокомпании провели виртуальные презентации своих новинок и, не исключено, что эта практика будет востребована ими и в дальнейшем.