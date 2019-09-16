Франкфуртский автосалон не оправдал ожиданий. Что с ним не так

Франкфуртский автосалон в этом году не оправдал ожиданий. Такой вывод сделал корреспондент "РГ", посетив первые два дня этой некогда крупнейшей в мире автомобильной выставки. Рассказываем, что не так с IAA-2019.

Автокомпании занялись экономией

Первое впечатление, которым мы поделились с читателями, по сути, еще до начала автосалона, оказалось обманчивым. Бывалые коллеги с первых же шагов по павильонам выставки выразили разочарование.

Во-первых, многие автокомпании отказались от участия в этом моторшоу. Так, Италию представляла только марка Lamborghini, которая к тому же принадлежит Audi. Францию - Renault, выставившая автомобили лишь на уличных площадках для тест-драйвов и в одном из переходов между помещениями выставки. Похожим образом со своим Exceed поступила Kia, спрятав новинку в стеклянном куполе перед входом в экспоцентр. А кроссовер Volvo в единственном экземпляре стоял на стенде компании, которая покрывает серийные машины броней.

Во-вторых, даже немецкие марки, которые раньше поражали масштабами экспозиций, в этот раз ютились в тесных залах. Когда-то свои собственные павильоны здесь имели Audi и BMW, а теперь таковым мог похвастать лишь Mercedes-Benz. Но и его мраморный дворец показался слишком большим для представленной линейки новинок.

Спрос превышал предложение

Павильон Mercedes, как и тот, в котором располагались поставщики электроники и автокомпонентов, оказались самыми малолюдными. Первый - из-за своей гигантской площади, второй - потому что заинтересовал лишь журналистов узкоспециализированных изданий. Во всех остальных "яблочному" смартфону негде было упасть.

Репортеров и блогеров во Франкфурте оказалось, кажется, больше, чем на шумных китайских автосалонах. При этом стенды автокомпаний на такой вал публики явно рассчитаны не были. Производители пытались набить скромные площади максимальным количеством моделей. И в итоге машины частенько стояли так, что их просто невозможно было сфотографировать с нужных ракурсов. Да что говорить, большую часть времени их вообще нельзя было снимать - в кадр попадали не машины, а толпы коллег.

Кстати, еще один симптом: некоторые крупные российские автомобильные СМИ уже отказались от командировок на автосалоны. Читатели, вероятно, и не догадываются, что заметки о громких и не очень премьерах журналисты этих изданий преспокойно составляют, сидя в редакции. И этот метод имеет право на существование. Недостатка в информации нет, а обрабатывать ее зачастую удобнее за письменным столом, нежели в тесных залах.

ЧП мирового масштаба

Где тонко - там, как известно, и рвется. А еще ломается. Кто и как монтировал двухэтажную площадку в павильоне BMW, неизвестно. Как на самый ее верх загнали электрохэтч баварской марки - тоже непонятно. Но в какой-то момент потолок первого уровня неожиданно рухнул. И туда, где какое-то время назад стояли представители компании, с грохотом посыпался гипсокартон. Побоявшись, что рухнет вся конструкция вместе с машиной, сотрудники BMW спешно закрыли проход на второй этаж, а затем занавесили место происшествия плотной тканью.

Неприятностей для организаторов автосалона могло быть и больше - если бы не правоохранительные органы. Накануне моторшоу немецкие газеты написали о том, что во Франкфурт перекинули полицейских со всей страны. Поначалу это казалось большой натяжкой - стражей порядка не было видно ни около выставочного комплекса, ни в павильонах. Оказалось, многие из них работали там в штатском.

Корреспондент "РГ" стал свидетелем задержания двоих мужчин восточноазиатской внешности - и словно посмотрел сцену из фильма о европейских детективах. Крупный светловолосый мужчина ловко скрутил одного из подозреваемых и сел ему на спину. Не обращая внимания на вопли, он спокойно надел на него наручники, а затем натянул на себя повязку с надписью Polizei. Подоспевшему наряду (в составе двух мужчин и женщины с автоматом наперевес) оставалось лишь потребовать от столпившихся журналистов разойтись. Как позже выяснилось, полицейским удалось выследить в павильонах и задержать целую воровскую шайку, действовавшую под видом журналистов.

Первый пошел

А вот с протестующими против автосалона "зелеными" полицейские не справились. В субботу и воскресенье от 15 до 25 тысяч человек устроили манифестацию около выставочного комплекса.

"Зеленым", обвиняющим моторшоу в пропаганде "устаревшей и убивающей климат транспортной системы", даже удалось заблокировать два входа в выставочный комплекс. Мероприятие все же продолжилось, а вот один из его главных "адептов", президент Немецкой ассоциации автопромышленников Бернхард Маттес в конце минувшей недели подал в отставку. И это весьма плохой знак с точки зрения дальнейших перспектив IAA.

Кстати, есть и еще один "звоночек". Мэр Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн не присутствовал на церемонии открытия салона якобы из-за дефицита времени. Зная о его критическом отношении к современному автопрому, этому объяснению поверили немногие.

Дань традициям

Бернхард Маттес за несколько дней до автосалона выступил с заявлением о том, что все сложности, с которыми моторшоу столкнулось, - это вызов для организаторов. И достойным ответом на него станет изменение формата выставки. Она должна стать максимально живой и интерактивной. А главное - представить "новую мобильность", которая ждет нас через несколько лет.

Его отставка, как пишут немецкие СМИ, не связана с событиями начавшегося мероприятия. Но ведь не случайно функционер не дождался завершения IAA-2019! Видимо, ему все стало ясно уже в первые дни. Да, в павильонах Франкфурта было немало электрических новинок. Mercedes представил первый серийный электровэн, Opel - первый раллийный электрохэтч, Honda - электрокар, удивительно похожий на футуристический концепт, Audi - электровнедорожник будущего, похожий на луноход, а Volkswagen - "народный электромобиль". Однако критиков шоу такая экспозиция не убедила. Все равно в павильонах оказалось слишком много новинок с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Тот же Land Rover Defender стал гораздо современнее прежнего, но во Франкфурт не привезли даже гибридные версии внедорожника.

А еще, казалось бы, куда в новой мобильности без беспилотных автомобилей, но внимания им на выставке уделили ничтожно мало. Найти "беспилотник" нам удалось только на стенде Mercedes-Benz - и то в статичном положении. А вот в уличных "экспириенсах" такие машины почему-то не участвовали, и тут Франкфуртскому автосалону даст фору даже скромный Московский. На нем год назад желающих на таких машинах уже катали.

А девушки - потом?

Ну и еще одна деталь, которая говорит о том, что Франкфуртский автосалон уже не тот. Кажется, ни одно СМИ в этот раз не смогло сделать традиционную для любых моторшоу фотоподборку самых красивых девушек. Их на IAA-2019 просто не было! Даже у Skoda, которая, казалось, возит за собой по всему миру команду симпатичных стендисток, на этот раз появилось лишь несколько дам - без косметики и в строгих костюмах. Более того, они всячески избегали попаданий в объективы.

В данном случае это, может, и хорошо. Ну действительно, зачем прикрывать женскими телами автомобили, если их и без того не всем было видно в тесных павильонах. Жаль только, что отсутствие ярких стендисток - далеко не основная причина, почему нынешний Франкфуртский салон потерял в привлекательности.