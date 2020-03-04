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04.03.2020 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово"

Текст: Иван Петров

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, находясь в следственном изоляторе "Лефортово", подал заявление о заключении брака. Об этом информационным агентствам сообщил адвокат бывшего чиновника Александр Аснис.

По его словам, свадьба намечена на 25 марта. Невеста Абызова - бывшая стюардесса Валентина Григорьева.

Заявление о вступлении в брак подано в ЗАГС Рязанского района Москвы. Регистрация пройдет в выездном режиме - в СИЗО "Лефортово".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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По словам адвоката, проведение свадебного мероприятия согласовано с ФСИН России.

Для Михаила Абызова это будет второй брак, от первого у него есть трое детей. От невесты Григорьевой у него также есть рожденный в 2018-м году сын.

27 марта исполнится год, как экс-министр находится под стражей. Его арестовали весной прошлого года по обвинению в мошенническом хищении 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", являвшихся крупными поставщиками энергии в Новосибирской области. Абызов не признает себя виновным ни в одном из инкриминируемых преступлений.

Напомним, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий сейчас 8-летний срок в колонии за взятку, также планировал сыграть свадьбу, оказавшись в СИЗО. Но ему руководство "Матросской тишины" отказало.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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