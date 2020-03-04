Итак, две хорошие новости. Первый пациент с COVID-2019 остается пока и единственным. Сейчас он находится в новом медцентре в Коммунарке, куда власти отправляют в эти дни всех нуждающихся в медицинском контроле. Болезнь протекает у Давида Берова в легкой форме. У тех же, кто контактировал с ним, были взяты анализы. И все они, к счастью, показали отрицательный результат. Всего же под наблюдением врачей в столице находятся, сообщается на портале, 5,5 тысячи человек. Это люди, которые побывали в последнее время в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией либо общались с теми, кто вернулся оттуда.

Даже если болезнь никак не дает о себе знать, специалисты советуют по возможности оставаться дома, не ходить ни на работу, ни на учебу, свести к минимуму посещение общественных мест, детей не водить в школу и детсад. Подробно описаны первые симптомы инфекционного заболевания и рассказано, что делать, если они появятся. Под контролем находятся все столичные аэропорты, где пассажирам международных рейсов измеряют температуру и у тех, у кого она повышена, берут анализ на коронавирус. Температуру ежедневно меряют в школах и детсадах. Всем, у кого она выше нормы, рекомендован режим изоляции. За его соблюдением следят и медики, и правоохранительные органы с помощью технических средств. "Ситуация находится под личным контролем мэра Москвы", - говорится на портале. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила высокий уровень информированности москвичей как о коронавирусе в целом, так и куда обращаться в случае недомогания. По ее мнению, это лучше всего свидетельствует о готовности Москвы противостоять распространению коронавируса на своей территории. Главный же совет властей: не нужно поддаваться панике. Желающих нажиться на этом во все трудные времена хватает: в аптеках, например, рекламируют дорогостоящие лекарства, эффективность которых никем и ничем не подтверждена. В месседжерах распространяются фейки о тысячах зараженных. Те, кто этим занимается, отлично знают: во время паники народ легче расстается со всеми своими накоплениями. Так не лучше ли любую информацию сначала проверить из официального источника?

Транспорт

Международный пассажирский поезд Москва - Ницца отменен из-за вспышки коронавируса.

Поезд должен был выйти на маршрут 5 марта, но пока его движение временно приостановлено "в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России", пояснили в РЖД. О возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.

Поезд проходит через территорию Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Франции. В Италии маршрут как раз включает города Милан и Верону, расположенные в регионе Венето, ставшие эпицентрами распространения коронавируса.

Деньги за неиспользованные билеты вернут без дополнительных плат и сборов, отметили в РЖД. Для этого нужно обратиться по месту приобретения проездных документов, а на территории иностранного государства необходимо проставить отметку об отмене поезда в железнодорожной кассе, чтобы получить деньги после возвращения в Россию.

Подготовил Евгений Гайва