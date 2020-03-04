Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе

"Признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помехи функционированию объектов розничной торговли", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор вносит ссылки на фейковые сообщения и их копии в реестр запрещенной информации и ограничивает к ним доступ.

Пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или, так называемых фейк-ньюс, был подписан президентом 18 марта. Запрет распространяется на фейки в сетевых изданиях, а также сайтах традиционных СМИ, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, напоминают в Роскомнадзоре.

Информация о десятках тысяч заболевших россиянах стала распространяться в соцсетях и мессенджерах 2 марта. Об этом сообщили эксперты Group-IB, специализирующиеся на расследовании киберпреступлений. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что они распространялись из-за рубежа.