Правоохранители установили распространителей слухов о коронавирусе

Отмечается, что в ближайшее время будут приняты меры по удалению из соцсетей недостоверных сведений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что российские власти скрывают истинные цифры заболевших коронавирусом в стране, не соответствует действительности.

"Что касается вбросов этих провокационных - ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда, а цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - сказал Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства.

Противопоставить этому можно, по словам главы государства, только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны.

Татьяна Голикова на том же совещании у президента сообщила, что с момента организации работы по предотвращению проникновения на территорию РФ коронавируса - с 31 декабря прошлого года - в России было выявлено 3 случая заболевания новой инфекцией. Два из них в Забайкальском крае и Тюменской области. Это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай заболевания - это наш российский гражданин, который недавно вернулся из Италии.

Еще трое россиян были эвакуированы из Японии, у них был диагностирован вирус на лайнере Diamond Princess. Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани, их состояние удовлетворительное и протекает в легкой форме.

Кроме того, в среду стало известно о заражении двоих россиян из числа команды велосипедных гонщиков, находящихся в ОАЭ.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных новым коронавирусом в 72 странах мира превысило 10 тысяч человек, а число летальных увеличилось до 166. Число зараженных на территории материкового Китая, откуда пошла эпидемия, составляет 80,3 тысячи человек, скончались 2946.