Жирков помог "Зениту" победить "Ахмат" в 1/4 финала Кубка России

В среду в 1/4 финала Кубка России "Ахмат" на своем поле в Грозном в драматичном поединке в дополнительное время проиграл "Зениту" - 1:2 (0:0, 1:1). Решающий мяч на 97-й минуте забил игрок гостей Юрий Жирков. В полуфинале престижного турнира питерский клуб сыграет с победителем четвертьфинального поединка, в котором сегодня играют московские ЦСКА и "Спартак".

Сине-бело-голубые, которые не попали в весеннюю стадию Лиги чемпионов, но с громадным отрывом лидируют в премьер-лиге, по заявлению руководителей клуба, очень хотят завоевать и Кубок России. Поэтому на газон "Ахмат Арены" вышел практически основной состав гостей, за исключением продолжающих восстановление от травм Дзюбы и Азмуна - двух своих ключевых форвардов.

О его сопернике и говорить не приходится. Хотя "Ахмат" на данный момент отчаянно сражается за сохранение места в РПЛ, но поставленную руководством Чечни главную задачу команды на сезон - а это завоевание путевки в Лигу Европы сезона 20120/2021 - перед командой никто не снимал. Сегодня единственный путь для этого - победа в Кубке России.

Наверное, поэтому хозяева ("РГ" вела онлайн-трансляцию встречи) сразу провели несколько атак и организовали неплохой момент - Ильин из пределов штрафной не попал в дальний угол. На это "Зенит" ответил сразу несколькими острыми выпадами, однако удары Ригони (с линии штрафной) и Ерохина (метров с десяти) пришлись в голкипера грозненцев Городова, а Сутормин на 32-й минуте не попал с близкого расстояния в ворота.

В этих ситуациях питерцы проникали к штрафной хозяев со своего левого фланга, где хозяева не всегда успевали подстраховывать своего крайнего защитника Ненахова (кстати, именно его в матче последнего тура первенства с "Ростовом" судья сначала удалил, а после просмотра эпизода с участием системы ВАР через почти десять минут вернул на поле).

Впрочем, и хавбек хозяев Глушаков едва не поразил головой дальний угол Кержакова на последней минуте первого тайма.

В основном позиционные действия продолжились и в дебюте второй половины. Соперники, потеряв мяч, мгновенно солидными силами отходили на свою половину, лишая возможности оппонента проводить стремительные выпады.

Однако подобное размеренное течение игры прервал Оздоев: опорный полузащитник "Зенита" в своей штрафной неловко зацепил Беришу, и за этот фол арбитр Дмитрий Мосякин назначил пенальти. С 11-метрового Роши точно пробил в левый от Кержакова нижний угол - 1:0, 59-я минута.

На случившееся наставник питерцев Сергей Семак ответил сразу двумя заменами, выпустил на поле Шатова и Жиркова, который сразу опасно прострелил с левого, а защитник хозяев Семенов, перехватывая, отправил мяч в перекладину… собственных ворот.

На 75-й минуту уже сам Городов отразил мощный выстрел Ракицкого, оказавшегося после подачи углового на убойной позиции в восьми метрах от ворот.

И все-таки напор "Зенита" принес результат. Жирков слева принял подачу Караваева с противоположного фланга и выложил мяч чуть назад Ригони, а форвард гостей уложил его в ближнюю девятку - 1:1, 78-я минута.

А вот перед самым окончанием основного времени матч прервался примерно на пять минут: возле гостевой трибуны начались пререкания фанатов обоих команд. К этому месту мгновенно бросились футболисты хозяев вместе с сотрудниками безопасности стадиона, ситуация успокоилась, и матч продолжился.

А на 90-й минуте Малком мог вывести гостей в полуфинал, однако бразилец непостижимым образом не послал мяч в сетку с трех метров.

В дополнительное время первым снова принялся атаковать "Ахмат". Раванелли дважды пробил издали, а Ракицкий успел выбить мяч из своей штрафной у Мбенга в практически голевой ситуации. А вот удар Жиркова с 22-х метров оказался на редкость точным: мяч, слегка задев ногу защитника, влетел в сетку - 1:2, 97-я минута.

Хозяева, которые сегодня провели, пожалуй, лучший матч в нынешнем сезоне, очень старались (а Харин даже мог сравнять счет на 119-й минуте), однако более опытные футболисты "Зенита" добытое с громаднейшим трудом преимущество сумели удержать. И теперь ожидают в полуфинале победителя принципиального столичного дерби между ЦСКА и "Спартаком".