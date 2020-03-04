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04.03.2020 18:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре пластического хирурга взяли под домашний арест

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани взяли под домашний арест пластического хирурга Алену Верди. Правоохранители предъявили ей обвинение в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причем в пяти случаях пациенткам был "нанесен тяжкий вред здоровью" (пункт "в" часть 2 статья 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани.

Фото: iStock
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"Кроме того, в ходе расследования выявлен новый эпизод преступной деятельности 37-летней женщины, - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Краснодарскому краю. - В марте 2015 года она предложила местной жительнице провести пластическую операцию - круговую блефаропластику (операция по изменению формы век) взамен на процедуру по наращиванию волос. Женщина согласилась. Пластическая операция состоялась 23 марта 2015 года в кабинете, который врач-хирург арендовала в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы. Меж тем, из-за отсутствия у фигурантки профильного медицинского образования, эффект получился обратным: у пациентки возникла асимметрия глазных щелей, рубцовые изменения в области век, ретракция и выворот нижних век. Все вместе повлекло тяжкий вред здоровью".

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. Напомним, громкое дело в отношении пластического хирурга 37-летней гражданки Украины Антонины Горбуновой (она работала под новым именем Алена Верди) было возбуждено в апреле 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль.

Дело возбудили после заявления пострадавшей местной жительницы. Позже аналогичные заявления в СК подали больше десяти пациенток, рассказав, что врач нередко оперировала у себя на дому.

В феврале 2020 года врача-хирурга выпустили из СИЗО. Под стражей Алена Верди провела почти 10 месяцев.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о ходе и результатах расследования громкого дела "пластического хирурга".

Поводом стал сюжет на одном из федеральных каналов. По информации официального сайта СК, "в нем приводится опасение потерпевших, что женщина, проводившая операции и изувечившая десятки пациентов, может избежать наказания, поскольку из-за заключения судебно-медицинской экспертизы, не выявившей у потерпевших тяжкого вреда здоровью, действия обвиняемой переквалифицированы на менее тяжкую статью".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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