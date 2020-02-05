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05.02.2020 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о ходе и результатах расследования  нескольких громких дел, которые возбуждены в регионах. В их числе - расследование уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края Алены Верди. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Аналогичное поручение глава ведомства дал по представленной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края.

Поводом стал сюжет на одном из федеральных каналов. По информации официального сайта СКР, "в нем приводится опасение потерпевших, что женщина, проводившая операции и изувечившая десятки пациентов, может избежать наказания, поскольку из-за заключения судебно-медицинской экспертизы, не выявившей у потерпевших тяжкого вреда здоровью, действия обвиняемой переквалифицированы на менее тяжкую статью".

Как известно, в столице Кубани из СИЗО на днях выпущена на свободу пластический хирург Алена Верди, которую правоохранители обвинили в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиями безопасности жизни и здоровья потребителю (часть 2 статья 238 УК РФ). Под стражей женщина провела около 10 месяцев. Об этом рассказал адвокат фигурантки Давид Иадзе.

"Следователи в ходе судебно-медицинских экспертиз не подтвердили версию о причинении тяжкого вреда здоровью пациенткам, из-за чего обвинение моей подзащитной переквалифицировано со второй на первую часть той же статьи 238 УК РФ. Верховный суд РФ согласился с доводами защиты и признал прекращение дела в отношении госпожи Верди законным", - заявил Иадзе.

Напомним, нашумевшее дело в отношении пластического хирурга 36-летней гражданки Украины Антонины Горбуновой (она работала под псевдонимом Алена Верди) было возбуждено в апреле 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль.

Дело возбудили после заявления пострадавшей местной жительницы: 3 октября 2017 года она обратилась в частную клинику Краснодара - хотела откорректировать форму живота. В тот же день, как следовало из материалов дела, заключив договор с генеральным директором учреждения, врач провела ей операцию по абдоминопластике стоимостью 245 тысяч рублей. Однако через время вместо живота женщина "обнаружила у себя сплошной синяк, исполосованный огромными шрамами, а главное - не проходили сильные боли". Позже аналогичные заявления в СК подали больше десяти пациенток, рассказав, что врач нередко оперировала у себя на дому.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По месту жительства фигурантки уголовного дела следователи провели обыски, изъяв фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты анестезирующего действия. Также в СК сообщали, что обвиняемая не смогла представить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования.

После известия об освобождении Алены Верди, в социальных сетях появились комментарии к произошедшему тех, кто пострадал от рук этого хирурга. Они все сильно удивлялись произошедшему и спрашивали: как этому человеку, виновному, по их мнению, в нанесении ущерба здоровью целого ряда пациентов, удалось избежать наказания?

Официальный представитель СКР России Светлана Петрено сообщила, что "ход расследования данного уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина также поставлен на контроль в центральном аппарате СК России".

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