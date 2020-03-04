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04.03.2020 10:17
Рубрика: Легковые авто

Российские продажи нового Skoda Rapid в России отложили

Текст: Константин Руссов

На предприятии Volkswagen в Калуге сокращено производство Skoda Rapid, а старт продаж обновленной модели отложен. Причина - проблемы с поставками некоторых компонентов.

"В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid. Мы внимательно следим за развитием ситуации с поставками и восстановим производство модели в полном объеме при ближайшей возможности", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу компании.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Сообщается, что старт продаж нового Skoda Rapid перенесён на май этого года. Однако для покупателя сдвиг по срокам ничего не означает: ранее "РГ" сообщала, что новинка появится у дилеров именно в мае.

Премьера обновлённого лифтбека состоялась в декабре 2019 года. Модель получила пересмотренные внешность и салон, но сохранила прежнюю моторную гамму, в которую входят "атмосферники" мощностью 90 и 110 л.с. и 125-сильный 1.4 TSI. На презентации Skoda Rapid была объявлена стартовая цена - от 829 000 рублей. Напомним, столько же просят за дореформенную версию. Сохранится ли этот прайс на момент начала продаж, неизвестно.

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#Skoda