Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2020 19:20
Рубрика: Легковые авто

Toyota RAV4 появился в каршеринге "Яндекс. Драйв"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Кроссовер Toyota RAV4 появился в каршеринге "Яндекс. Драйв". Теперь для аренды доступны 50 автомобилей белого цвета в комплектации "Престиж" с двигателем 2,0 литра с полным приводом.

Как сообщает пресс-служба японской марки, автомобиль в данной комплектации входит в тройку самых продаваемых версий RAV4 в России. Всего с момента дебюта модели было продано 11 007 кроссоверов нового поколения, что позволило RAV4 уже в декабре прошлого года вернуть себе лидерство в сегменте и удерживать его на протяжении трех месяцев подряд.

Фото: Пресс-служба Toyota
Toyota сделала свои модели неинтересными для угонщиков

Toyota RAV4 был представлен в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, а его европейская версия дебютировала осенью того же года в Париже. В основу автомобиля легла новая платформа TNGA. В России продажи кроссовера стартовали в конце пошлого года.

Цены на автомобиль начинаются с отметки 1 756 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 661 000 рублей. "РГ" не так давно протестировала новое поколение RAV4. Можете ознакомиться с нашим материалом.

#Toyota