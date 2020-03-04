Кроссовер Toyota RAV4 появился в каршеринге "Яндекс. Драйв". Теперь для аренды доступны 50 автомобилей белого цвета в комплектации "Престиж" с двигателем 2,0 литра с полным приводом.

Как сообщает пресс-служба японской марки, автомобиль в данной комплектации входит в тройку самых продаваемых версий RAV4 в России. Всего с момента дебюта модели было продано 11 007 кроссоверов нового поколения, что позволило RAV4 уже в декабре прошлого года вернуть себе лидерство в сегменте и удерживать его на протяжении трех месяцев подряд.

Toyota RAV4 был представлен в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, а его европейская версия дебютировала осенью того же года в Париже. В основу автомобиля легла новая платформа TNGA. В России продажи кроссовера стартовали в конце пошлого года.

Цены на автомобиль начинаются с отметки 1 756 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 661 000 рублей. "РГ" не так давно протестировала новое поколение RAV4. Можете ознакомиться с нашим материалом.